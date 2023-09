Violences policières : les insoumis et les communistes se déchirent

Les insoumis multiplient les invectives à l'encontre de Fabien Roussel, allant jusqu'à le comparer à un collaborateur des années 1940.

Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon à Saint-Denis, le 31 mars 2022. ( AFP / THOMAS COEX )

La manifestation prévue samedi contre les violences policières a ravivé les dissensions au sein de la nupes, les insoumis défendant sa participation, PCF et PS refusant, eux, de s'impliquer.

La France insoumise et Europe Écologie-Les Verts font partie des premiers signataires de l'appel à "une marche unitaire" pour "reprendre la rue" , lancé cet été dans la foulée de la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier. Une cinquantaine d'organisations dont la CGT, Attac et Les Amis de la Terre y participent. Quelque 80 départs de manifestations sont prévus en France et entre 4.000 et 6.000 personnes sont attendues à Paris par les services de renseignement.

Plus que son refus d'appeler, c'est l'argumentation utilisée par Fabien Roussel, qui cristallise les critiques des Insoumis. Les violences policières sont un "sujet grave, provoquant des drames" et qui "doit être traité", a-t-il répété jeudi sur LCI . Mais le patron des communistes désavoue le slogan "tout le monde déteste la police", fréquent dans ce type de mobilisation.

Fabien Roussel "n'a pas le droit de caricaturer les mots d'ordre de ceux qui y participent", a rabroué le coordinateur politique de LFI Manuel Bompard sur franceinfo . "Vous pouvez vous offusquer des slogans, la vérité, c'est que s'il y a ce type de slogans, c'est qu'il y a des problèmes dans l'organisation de la police et dans le rapport entre la police et une partie de la population", a-t-il argumenté. Ce diagnostic est partagé par les partenaires de la Nupes. Mercredi, le Parti socialiste a rappelé qu'il n'irait pas défiler samedi tout en jugeant "indispensable" de réformer la police au sein de laquelle on observe "une progression inquiétante du racisme".

Le fossé se creuse entre Mélenchon et Roussel

Manuel Bompard comme Fabien Roussel ont cité l'ancien défenseur des Droits Jacques Toubon qui s'était indigné qu'en France, "un jeune homme noir (soit) contrôlé 20 fois plus qu'un jeune homme blanc". La question de la loi Cazeneuve de 2017 sur les conditions d'exercice de la légitime défense par les policiers divise cependant l'alliance. LFI réclame sa suppression pure et simple. "Les milieux populaires veulent qu'on abroge le droit de tuer leurs gosses" , a encore insisté Jean-Luc Mélenchon à la Fête de l'Humanité ce week-end.

Déjà en 2021, la France insoumise s'était singularisée en refusant de participer à une manifestation de policiers qui dénonçaient la violence croissante contre eux et l'inadéquation de la réponse judiciaire. Jean-Luc Mélenchon avait dénoncé "une manifestation à caractère ostensiblement factieux" et critiqué la "surenchère" des moyens policiers "contre les manifestations".

En attendant, les hostilités entre les deux partis, entre les deux hommes, ne se referment pas. La députée LFI Sophia Chikirou a publié cette semaine un message comparant l'actuel patron des communistes à Jacques Doriot, ancien communiste passé à la collaboration dans les années 1940. Et une photo de vente de T-shirts affirmant : "Tout le monde déteste Fabien Roussel".

Dans le même temps, ce dernier cultivait sa différence au fil de ses prises de parole, laissant sans rien dire évacuer un militant "gilet jaune" de la scène de la Fête de l'Humanité où il débattait avec l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, alors que l'intervention musclée était huée par la salle.

Mais la lassitude gagne leurs partenaires. "Des désaccords, il y en a toujours eu à gauche et il y en aura toujours (...) mais disqualifier par l'invective et l'infamie de la comparaison avec Doriot, non et non", a estimé Jérôme Guedj (PS) sur le réseau social X (ex-Twitter), tandis que Boris Vallaud s'y désolait de l'image donnée aux Français "accablés et tristes".

"STOP", a tancé la patronne du groupe écologiste, Cyrielle Chatelain, "entre partenaires on se respecte".