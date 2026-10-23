Violences : le prêt à taux zéro de Bpifrance pour les commerçants est disponible

( AFP / ERIC PIERMONT )

Bpifrance a annoncé vendredi l'ouverture immédiate du prêt à taux zéro destiné aux commerçants touchés par les dégradations commises lors des violences urbaines des 17 et 18 octobre, dans le cadre des mesures de soutien gouvernementales.

Baptisé "prêt Solidarité Commerce", ce dispositif vise à répondre aux besoins de trésorerie des "plusieurs milliers", selon la banque publique, de commerces et d'entreprises qui ont subi des pertes de stocks à la suite des émeutes et pillages du week-end dernier.

Bpifrance remarque dans un communiqué que les dommages matériels s'accompagnent souvent de difficultés immédiates de trésorerie, liées notamment à la nécessité de reconstituer les stocks et de financer la reprise de l'activité, et veut par ce prêt "apporter une réponse rapide, ciblée et simple" aux entreprises concernées.

Le prêt, de 5.000 à 50.000 euros, est réservé aux commerces effectivement sinistrés, et s'adresse aux entreprises individuelles, TPE et PME créées depuis plus d'un an et capables de fournir au moins douze mois de documentation comptable.

Les bénéficiaires devront également disposer d'un compte professionnel, être accompagnés par un expert-comptable inscrit à l'Ordre et autoriser Bpifrance à consulter leurs relevés bancaires récents.

Le prêt est disponible en métropole et dans les régions d'outre-mer, et sera remboursables en 36 mois, avec un différé d'amortissement du capital de 12 mois.

Aucun intérêt ne sera facturé, et aucune sûreté personnelle ou réelle ne sera demandée, rappelle Bpifrance.

La souscription s'effectue entièrement en ligne via le lien https://flash.bpifrance.fr/pret-articles-temoignages-tpe-pme/contact-pret-solidarite-commerce

"Face aux conséquences des émeutes (...) ce dispositif doit permettre aux commerçants de retrouver au plus vite les moyens de poursuivre leur activité et de passer le cap", explique le directeur général de Bpifrance, Nicolas Dufourcq.

Ce prêt fait partie des décisions annoncées mardi par le gouvernement pour soutenir les commerçants, de même que des mesures de chômage partiel pour les salariés ou un fonds de soutien pour les plus petits commerces.