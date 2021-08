Violences à Marseille : l'Élysée serait sur le point de dévoiler son « grand plan »

Les règlements de comptes sur fond de trafic de stupéfiants à Marseille font de nouveau la une à la suite d'une série de fusillades survenues entre jeudi 19 et dimanche 22 août. Des événements qui ont fait quatre morts, dont un adolescent de 14 ans. Selon les informations de RMC, la question préoccupait déjà l'Élysée avant cette succession de violences et un « grand plan » spécialement destiné à la cité phocéenne serait secrètement en préparation depuis des semaines. Emmanuel Macron pourrait même prendre la parole dans le mois qui vient.

« Des opérations et des dispositifs particuliers et adaptés à la situation locale » secrètement élaborés au plus haut sommet de l'État devraient être déployés, selon les sources de RMC. Des réunions hebdomadaires sur le sujet se tiendraient à l'Élysée depuis plusieurs mois entre les ministères concernés et les services de Marseille. Des annonces d'Emmanuel Macron seraient attendues « d'ici la mi-septembre ».

Guerre des gangs à Marseille : « Tout le monde a peur dans les quartiers »

15 morts en 2021

Jusqu'à cet été, le nombre de morts dans des règlements de comptes était en baisse à Marseille, qui en avait connus jusqu'à 29 en 2016. Mais la série de meurtres de cette fin août porterait, si les mobiles étaient confirmés, le total de 2021 à 15 morts. Or ces violences ont parfois lieu par séries. Il est donc trop tôt pour

... Lire la suite sur LePoint.fr