 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vins: les enchères de Beaune sans records mais sur le podium de tête
information fournie par AFP 17/11/2025 à 07:37

Des fûts entreposés avant la vente aux enchères caritative des vins des Hospices de Beaune, à Beaune, le 20 novembre 2022 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Des fûts entreposés avant la vente aux enchères caritative des vins des Hospices de Beaune, à Beaune, le 20 novembre 2022 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Les enchères caritatives des vins des Hospices de Beaune, Graal des plus grands connaisseurs de la planète, n'ont pas établi dimanche de nouveaux records, ralentissement des marchés oblige, mais ont engrangé le troisième meilleur résultat de leur histoire, notamment grâce au dynamisme de l'Asie.

La vente a cumulé des recettes totales de 18,384 millions d'euros (hors frais), soit loin du pic atteint en 2022 (29 M EUR).

Cela reste malgré tout le troisième meilleur résultat de l'histoire des enchères, nées en 1859, supérieur à l'an dernier (13,94 M EUR) et 2018 (13,97 M EUR).

"C'est une magnifique vente", a estimé Guillaume Koch, directeur des Hospices de Beaune, clôturant près de six heures d'enchères.

La vente a notamment bénéficié du dynamisme continu du marché asiatique, malgré les craintes pesant sur la Chine, où l'économie ralentit.

C'est ainsi un Chinois qui a emporté la "pièce de charité", lot-phare des enchères, par l'intermédiaire de la Maison bourguignonne François Martenot.

Cette pièce, comme on appelle en Bourgogne un fût de 228 litres, a été adjugée 400.000 euros, loin du record de 2022 de 810.000 euros, mais devant les 360.000 euros de l'an dernier.

Le client chinois l'a emporté sur le fil face à un Brésilien, ce qui témoigne de la diversification tous azimuts des enchères.

Cette année, "six nouvelles villes" de la planète étaient ainsi au programme des 24 dégustations organisées pour attiser l'appétit des acheteurs: Abu Dhabi, Bangkok, Copenhague, Jakarta, Madrid et Sao Paulo, se félicite Marie-Anne Ginoux, directrice générale de Sotheby's France, opérateur de la vente.

Trente-deux pays étaient représentés parmi les 700 acheteurs potentiels réunis dans la salle des ventes. "Un nombre record", selon Mme Ginoux.

Les enchères se tournent en particulier vers les marchés émergents de l'Asie.

- L'Asie remède au recul des USA -

"La Corée du Sud, la Thaïlande, le Vietnam et l'Inde ont un énorme potentiel", souligne auprès de l'AFP la Sud-Coréenne Jeannie Cho Lee, dont l'embauche récente en tant que consultante de Sotheby's pour les Hospices témoigne du formidable boom de l'Asie.

"Les exportations de bourgognes ont bondi en Asie, en particulier en Chine où elles ont triplé de 2017 à 2024, alors que celles de bordeaux ont été divisées par deux depuis 2010-2012", souligne Jeannie Cho Lee.

"Les riches Chinois ont des stocks de bordeaux mais moins de bourgognes, or ils doivent obligatoirement en avoir dans leur cave", explique Gina Hu, acheteuse à Beaune pour le compte de Chinois.

L'ouverture au monde est une parade aux inquiétudes pesant actuellement sur les marchés.

"Le climat mondial est tendu", explique à l'AFP Anne-Laure Helfrich, directrice marketing des Grands Chais de France, premier exportateur français de vins qui détient la maison bourguignonne François Martenot.

"Le marché a tendance à se déprimer", confirme Laurent Delaunay, président du Comité Bourgogne, qui représente l'interprofession viticole régionale, citant en particulier les États-Unis.

"Pour la première fois depuis longtemps, les ventes de bourgognes ont reculé en août" aux USA, indique-t-il, blâmant "les premières conséquences de la hausse des taxes américaines".

Le vin vendu à Beaune, des primeurs, sera cependant livré en juin 2027, après avoir été élevé sur place. D'ici là, Donald "Trump peut encore changer d'avis", dit un expert dans un sourire.

Vitrine mondiale du luxe, la vente est aussi un rendez-vous de la charité puisque les recettes vont à des Hospices financés par les dons attribués depuis des siècles, en majorité sous la forme de vignes, d'où leur surnom d'"hôpital-vigneron".

Outre cette œuvre principale, un fût, la "pièce de charité", traditionnellement réservé à une autre œuvre caritative, revenait à l'association Enfance et handicap en Côte-d'Or (Ehco) et de l'Institut Robert-Debré du cerveau de l'enfant.

Les parrains-marraines de ces associations - le DJ Martin Solveig, les acteurs Vincent Lacoste et Alice Taglioni et le réalisateur Cédric Klapisch - avaient été invités à Beaune pour pousser les enchères.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 08:04

    C'est bien gentil tout ça, mais l'article, plutôt que se focaliser exclusivement sur les résultats, pourrait faire un rappel sur le but de ces enchères. Notamment qui en bénéficie, et les projets concrets qui peuvent être réalisés grâce à cet argent.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / IDREES MOHAMMED )
    Hyundai va investir un montant record de 85,8 milliards de dollars en Corée du Sud
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 09:08 

    Le géant automobile sud-coréen Hyundai Motor Group a promis lundi un investissement sans précédent de 85,8 milliards de dollars dans le pays au cours des cinq prochaines années, une décision qui intervient à la suite de l'accord commercial de Séoul avec Washington. ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.11.2025 08:59 

    (Actualisé avec TotalEnergies) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse ... Lire la suite

  • THALES : La tendance baissière peut reprendre
    THALES : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 17.11.2025 08:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • La paralysie budgétaire a entraîné une réduction des vols dans 40 grands aéroports américains en raison d’un manque de contrôleurs aériens. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )
    Shutdown : un retour à la normale attendu ce lundi dans les aéroports américains
    information fournie par Boursorama avec Media Services 17.11.2025 08:53 

    Le régulateur américain de l'aviation (FAA) lève dès aujourd'hui les restrictions de vol imposées pendant la paralysie budgétaire liée au manque de contrôleurs aériens. "Cela signifie que les opérations normales peuvent reprendre dans l'ensemble de l'espace aérien ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank