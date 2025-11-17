Vins: les enchères de Beaune sans records mais sur le podium de tête

Des fûts entreposés avant la vente aux enchères caritative des vins des Hospices de Beaune, à Beaune, le 20 novembre 2022 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Les enchères caritatives des vins des Hospices de Beaune, Graal des plus grands connaisseurs de la planète, n'ont pas établi dimanche de nouveaux records, ralentissement des marchés oblige, mais ont engrangé le troisième meilleur résultat de leur histoire, notamment grâce au dynamisme de l'Asie.

La vente a cumulé des recettes totales de 18,384 millions d'euros (hors frais), soit loin du pic atteint en 2022 (29 M EUR).

Cela reste malgré tout le troisième meilleur résultat de l'histoire des enchères, nées en 1859, supérieur à l'an dernier (13,94 M EUR) et 2018 (13,97 M EUR).

"C'est une magnifique vente", a estimé Guillaume Koch, directeur des Hospices de Beaune, clôturant près de six heures d'enchères.

La vente a notamment bénéficié du dynamisme continu du marché asiatique, malgré les craintes pesant sur la Chine, où l'économie ralentit.

C'est ainsi un Chinois qui a emporté la "pièce de charité", lot-phare des enchères, par l'intermédiaire de la Maison bourguignonne François Martenot.

Cette pièce, comme on appelle en Bourgogne un fût de 228 litres, a été adjugée 400.000 euros, loin du record de 2022 de 810.000 euros, mais devant les 360.000 euros de l'an dernier.

Le client chinois l'a emporté sur le fil face à un Brésilien, ce qui témoigne de la diversification tous azimuts des enchères.

Cette année, "six nouvelles villes" de la planète étaient ainsi au programme des 24 dégustations organisées pour attiser l'appétit des acheteurs: Abu Dhabi, Bangkok, Copenhague, Jakarta, Madrid et Sao Paulo, se félicite Marie-Anne Ginoux, directrice générale de Sotheby's France, opérateur de la vente.

Trente-deux pays étaient représentés parmi les 700 acheteurs potentiels réunis dans la salle des ventes. "Un nombre record", selon Mme Ginoux.

Les enchères se tournent en particulier vers les marchés émergents de l'Asie.

- L'Asie remède au recul des USA -

"La Corée du Sud, la Thaïlande, le Vietnam et l'Inde ont un énorme potentiel", souligne auprès de l'AFP la Sud-Coréenne Jeannie Cho Lee, dont l'embauche récente en tant que consultante de Sotheby's pour les Hospices témoigne du formidable boom de l'Asie.

"Les exportations de bourgognes ont bondi en Asie, en particulier en Chine où elles ont triplé de 2017 à 2024, alors que celles de bordeaux ont été divisées par deux depuis 2010-2012", souligne Jeannie Cho Lee.

"Les riches Chinois ont des stocks de bordeaux mais moins de bourgognes, or ils doivent obligatoirement en avoir dans leur cave", explique Gina Hu, acheteuse à Beaune pour le compte de Chinois.

L'ouverture au monde est une parade aux inquiétudes pesant actuellement sur les marchés.

"Le climat mondial est tendu", explique à l'AFP Anne-Laure Helfrich, directrice marketing des Grands Chais de France, premier exportateur français de vins qui détient la maison bourguignonne François Martenot.

"Le marché a tendance à se déprimer", confirme Laurent Delaunay, président du Comité Bourgogne, qui représente l'interprofession viticole régionale, citant en particulier les États-Unis.

"Pour la première fois depuis longtemps, les ventes de bourgognes ont reculé en août" aux USA, indique-t-il, blâmant "les premières conséquences de la hausse des taxes américaines".

Le vin vendu à Beaune, des primeurs, sera cependant livré en juin 2027, après avoir été élevé sur place. D'ici là, Donald "Trump peut encore changer d'avis", dit un expert dans un sourire.

Vitrine mondiale du luxe, la vente est aussi un rendez-vous de la charité puisque les recettes vont à des Hospices financés par les dons attribués depuis des siècles, en majorité sous la forme de vignes, d'où leur surnom d'"hôpital-vigneron".

Outre cette œuvre principale, un fût, la "pièce de charité", traditionnellement réservé à une autre œuvre caritative, revenait à l'association Enfance et handicap en Côte-d'Or (Ehco) et de l'Institut Robert-Debré du cerveau de l'enfant.

Les parrains-marraines de ces associations - le DJ Martin Solveig, les acteurs Vincent Lacoste et Alice Taglioni et le réalisateur Cédric Klapisch - avaient été invités à Beaune pour pousser les enchères.