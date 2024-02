Vins et spiritueux : les exportations françaises atterrissent "en douceur" après deux années record

Les Etats-Unis restent de loin les premiers acheteurs d'alcools français, suivis par le Royaume-Uni et la Chine.

( AFP / GEORGES GOBET )

Un doux retour à des chiffres plus habituels... Après deux années record, les exportations de vins et spiritueux français ont reculé en 2023 Un "atterrissage en douceur" mais aussi "une alerte" rappelant "la nécessité constante de s'adapter" aux consommateurs, a indiqué mardi 13 février la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France (FEVS).

Les ventes à l'étranger de vins, champagnes et cognacs français ont reculé de 6% en 2023 pour descendre à 16,2 milliards d'euros. Mais elles avaient bondi en valeur de 28% en 2021 et de 11% en 2022 , ce qui incite la FEVS à parler d'un "atterrissage en douceur". Cette filière représente le troisième secteur d'excédent commercial de la France après l'aéronautique et la cosmétique.

L'année 2023 a été marquée par une forte inflation, qui a pesé sur les budgets des ménages, a relevé Gabriel Picard, président de la FEVS, dans un communiqué. Dans certains pays, particulièrement aux Etats-Unis, les vendeurs ont réduit les stocks qu'ils avaient constitués, et ont donc moins importés.

"Canettes et capsules à vis" pour s'adapter

"Ce fléchissement est une alerte pour nos entreprises" qui "nous rappelle la nécessité constante de nous adapter à une demande évolutive des consommateurs et des marchés", a avancé Gabriel Picard. Il faut envisager d'autres types de vin, des canettes ou des capsules à vis, a-t-il donné en exemple lors d'un point presse.

Les pouvoirs publics ont aussi leur rôle à jouer, notamment en évitant que des marchés se ferment par des mesures de rétorsion commerciale, a-t-il ajouté, en mentionnant les négociations d'accords de libre-échange ou des litiges commerciaux avec les Etats-Unis et la Chine.

La hausse des prix des bouteilles exportées a en tout cas permis de limiter la baisse en volume, qui a elle atteint 10% en 2023. "On n'a jamais eu un volume de vins exporté aussi bas depuis 2009" , a mis en garde Gabriel Picard.

Les Etats-Unis restent de loin les premiers acheteurs d'alcools français, même si leurs importations ont chuté de 22% en valeur. Vers le Royaume-Uni, deuxième marché pour la France, les exportations se sont stabilisées (+1%), tandis que vers la Chine, troisième marché, elles ont fléchi de 6%, avec des tendances opposées : -20% pour les vins mais +3% pour les spiritueux, qui "bénéficient de la réouverture des lieux de consommation post‐Covid".

Les exportations vers l'Union européenne se stabilisent, avec un léger recul vers l'Allemagne (-1%) et la Belgique (-1%) mais une augmentation vers la Suisse (+3%) ou l'Italie (+4%).