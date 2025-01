Vinicius s'excuse après son carton rouge

Vinicius a des coups de sang, nouvel épisode.

Elle aurait pu passer inaperçue, mais l’expulsion de Vinicius lors du succès du Real à Valence risque de faire parler d’elle. En cause, le numéro 7 madrilène s’est encore une fois signalé par un comportement nerveux et violent , suite à une provocation, qui a abouti à un retour aux vestiaires prématuré . Sortie de force par Antonio Rüdiger et l’un des adjoints de Carlo Ancelotti, Luis Llopis, tant il était surexcité lorsque l’arbitre lui a adressé un carton rouge, il est semble-t-il redescendu sur terre, en publiant dans la soirée et un message d’excuses . « Pardon et merci à l’équipe » a-t-il tweeté, accompagné de nombreux emojis.…

JF pour SOFOOT.com