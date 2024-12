Vinícius Júnior se venge du Ballon d'or et s'offre le trophée The Best

Mister Vengeance.

Deux mois après s’être senti lésé lorsque Rodri remportait le Ballon d’or alors qu’il été certain d’être sacré, Vinícius Júnior s’est rattrapé ce mardi en remportant le trophée The Best. Élu meilleur de l’année lors de la cérémonie organisée par la FIFA , le Brésilien a remercié ses deux clubs, le Real Madrid et Flamengo. Visiblement fier, il risque tout de même de ne pas oublier le coup de poignard reçu en octobre.…

EL pour SOFOOT.com