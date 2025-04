Vinícius et l'Arabie saoudite, un râteau symptomatique

Après des mois de rumeurs, Vinícius devrait recaler l'Arabie saoudite pour prolonger au Real Madrid. Un dossier symptomatique du plafond de verre de la Saudi Pro League, qui déborde de joueurs passés par les plus grands clubs européens mais qui ne parvient toujours pas à attirer des stars au sommet de leur art.

Tout n’est pas qu’une question d’argent, et heureusement. La Cadena SER l’assure désormais : le feuilleton Vinícius n’en est plus un et le Brésilien va prolonger au Real Madrid. Sous contrat jusqu’en 2027, l’attaquant signera jusqu’en 2029 ou 2030 à la fin de la saison. Au grand dam de l’Arabie saoudite. Le Royaume avait pourtant sorti ses meilleurs arguments, qui se résument finalement à une seule chose : la promesse de le couvrir d’or. Vinícius aurait en effet pu parapher un contrat d’un milliard d’euros sur cinq ans dans le Golfe. Insuffisant pour convaincre celui qui a effleuré le dernier Ballon d’or de quitter le Real Madrid.

Cash is king , mais pas tout le temps

Les derniers mois ont laissé apparaître une brèche, dans laquelle l’Arabie saoudite s’est évidemment engouffrée. Intouchable en 2023-2024, Vinícius a vu son club lui mettre Kylian Mbappé dans les pattes, remettant en cause son statut de superstar incontestable et incontestée de l’équipe, sur le terrain et en dehors. Le meilleur joueur du monde a ainsi été obligé de laisser son côté gauche adoré, ponctuellement, pour que le Français prenne ses repères et que Carlo Ancelotti trouve la meilleure formule offensive. Le Brésilien a aussi pris un coup sur la tête en octobre lorsque le Ballon d’or, qui devait lui permettre d’asseoir son nouveau statut, a été décerné à Rodri. Un affront pour le lauréat du trophée The Best, qui ne s’est pas senti respecté et apprécié à sa juste valeur. Ajoutez-y un rendement en baisse (« seulement » 20 buts en 46 matchs) et des actes de racisme récurrents à son encontre, et vous commencez à croire à un potentiel départ……

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com