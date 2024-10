Vincent Broussard prend la tête du pôle TV du groupe L'Equipe

( AFP / JACK GUEZ )

Le groupe L'Equipe a nommé Vincent Broussard, ancien dirigeant de plusieurs antennes de la TNT comme TMC et NRJ12, à la tête de son pôle TV, qui comprend notamment sa chaîne de télévision, selon un communiqué publié mercredi.

Il prendra ses fonctions de directeur général à compter du 28 octobre, succédant à Jérôme Saporito, évincé brutalement en septembre, comme l'avait révélé Le Figaro.

Rattaché à Rolf Heinz, directeur général du groupe L'Equipe, il sera également membre du comité exécutif et "participera à la réflexion stratégique globale" de la marque de médias sportifs, selon le communiqué.

"Chargé d'impulser une nouvelle étape pour la chaîne L'Equipe et de renforcer ses audiences", il devra aussi développer "les chaînes digitales L'Equipe Live et L'Equipe Live foot", est-il ajouté.

Le dirigeant aura également pour mission d'"accélérer le développement de l'activité +production+ du groupe à travers la filiale 21 Production".

Vincent Broussard, 56 ans, a longtemps travaillé pour le groupe M6, où il a démarré sa carrière en 1989 au sein du service communication. Après un détour par Canal+, il a ainsi notamment participé à la création des chaînes Téva, Série Club et W9.

Devenu en 2006 directeur général de TF6 et Série Club, chaînes codétenues par TF1 et M6, il a rejoint France Télévisions en 2011, puis TF1 en 2014, comme directeur général adjoint en charge des programmes, de la programmation et des antennes pour TMC et NT1, avant de prendre la tête du pôle TV (NRJ 12 et Chérie 25) du groupe NRJ.

Directeur général de la filiale ivoirienne du groupe M6 Life TV de 2017 à 2019, il officiait depuis comme consultant, notamment au sein de la société de production Fremantle Media France ou Public Sénat.

En septembre, la chaîne L'Equipe a récolté une part d'audience d'1,2%, selon Médiamétrie.