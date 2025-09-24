Vin et spiritueux: les exportations françaises ont atteint 16,5 milliards d'euros en 2024, selon les Douanes

Les exportations françaises de vins et spiritueux se sont repliées en 2024 à 16,5 milliards d'euros, concentrées sur quelques pays, Etats-Unis en tête, selon un rapport publié mercredi par les Douanes.

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Les exportations de vins ont représenté 11,7 milliards d'euros et celles de spiritueux 4,8 milliards, selon le service statistique des Douanes (Dsece).

Ces chiffres sont en baisse par rapport aux deux années précédentes, quand l'ensemble des exportations françaises de vins et spiritueux avait atteint 17 milliards d'euros en 2023 et 18 milliards en 2022.

Selon les chiffres communiqués en février par la Fédération des exportateurs des vins et spiritueux (FEVS), les exportations d'alcools français ont atteint 15,6 milliards d'euros, l'organisation retirant du bilan douanier les alcools étrangers (whiskies, scotches etc) réexportés depuis la France. Sur un an, c'est un repli de 4% en valeur, et de 0,1% en volume.

La France a fait face en 2024 à des complications à l'export, avec une enquête antidumping menée par la Chine sur le cognac et l'armagnac en rétorsion à des mesures européennes sur les voitures électriques. Le secteur doit aussi faire face désormais au relèvement des droits de douanes américains.

Les droits de 15% imposés par l'administration Trump au secteur européen des vins et spiritueux ont commencé à s'appliquer le 7 août, mais il faudra attendre quelques semaines pour avoir un début d'impact chiffré, a indiqué la FEVS à l'AFP mardi.

Alors que les exportations françaises représentent la moitié du chiffre d'affaires de la filière, elles se concentrent sur quelques pays. "Les États-Unis sont le principal importateur pour chaque produit, la Chine est le deuxième importateur de cognac, quant à Singapour et au Royaume-Uni, ils sont d'importants importateurs de champagne", notent les Douanes.

La France a assuré en 2024 près de la moitié des exportations européennes de ces produits hors de l'UE.