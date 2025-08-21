Villarreal-Barça : les joueurs de Liga sont contre la tenue du match à Miami
Le cauchemar américain ne fait que commencer.
Depuis le 11 août, toute l’Espagne a son avis sur le projet de la Ligue de délocaliser le match entre Villarreal et le FC Barcelone, du 20 décembre prochain, à Miami . De nombreux acteurs ont protesté contre cette décision déjà validée par la Fédération espagnole, notamment le Real Madrid, mais cela ne semble pas décourager les instances.…
EL pour SOFOOT.com
