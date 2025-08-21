 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Villarreal-Barça : les joueurs de Liga sont contre la tenue du match à Miami
information fournie par So Foot 21/08/2025 à 22:27

Le cauchemar américain ne fait que commencer.

Depuis le 11 août, toute l’Espagne a son avis sur le projet de la Ligue de délocaliser le match entre Villarreal et le FC Barcelone, du 20 décembre prochain, à Miami . De nombreux acteurs ont protesté contre cette décision déjà validée par la Fédération espagnole, notamment le Real Madrid, mais cela ne semble pas décourager les instances.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • Auxerre saisit la LFP dans l’affaire Lassine Sinayoko
    Auxerre saisit la LFP dans l’affaire Lassine Sinayoko
    information fournie par So Foot 21.08.2025 22:54 

    La vengeance est un plat qui se mange froid. Ça chauffe entre l’AJ Auxerre et l’OGC Nice ces derniers jours autour du cas Lassine Sinayoko. Les Aiglons ont multiplié les offres pour tenter d’enrôler l’attaquant des Ajaïstes, ces derniers ont repoussé ces avances ... Lire la suite

  • Strasbourg écœuré par Brøndby
    Strasbourg écœuré par Brøndby
    information fournie par So Foot 21.08.2025 22:01 

    Plus offensifs, plus entreprenants, plus dangereux, les Strasbourgeois sortent de barrage aller de Ligue Conférence avec un score nul et vierge plus que frustrant. Il faudra désormais aller s'imposer sur la pelouse de Brøndby dans une semaine pour continuer d'arpenter ... Lire la suite

  • 500 ultras du CUP seront en tribune Boulogne contre Angers
    500 ultras du CUP seront en tribune Boulogne contre Angers
    information fournie par So Foot 21.08.2025 20:59 

    Comme s’ils jouaient à l’extérieur. En juillet dernier, le Collectif Ultras Paris a annoncé que certains de ses membres animeront la tribune Boulogne durant la saison 2025-2026. Dès ce vendredi, cela pourrait être testé pour la première rencontre au Parc des Princes, ... Lire la suite

  • Loïc Badé officiellement transféré au Bayer Leverkusen
    Loïc Badé officiellement transféré au Bayer Leverkusen
    information fournie par So Foot 21.08.2025 20:39 

    Il devait en avoir marre du soleil. Après deux saisons et demie de bons et loyaux services au Séville FC, Loïc Badé a décidé de changer d’air. Après la Ligue 2 (Le Havre), la Ligue 1 (Lens, Rennes), la Premier League (Nottingham Forest) et donc la Liga, le défenseur ... Lire la suite

