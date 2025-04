Viktor Lindelöf a quitté Old Trafford à la mi-temps de Manchester United-OL

Ce n’est pas parce qu’il pensait que le match était joué.

Si Old Trafford a vibré jeudi soir en Ligue Europa lors du quart de finale épique entre Manchester United et l’OL (5-4, ap), Viktor Lindelöf, lui, a tremblé. Remplaçant lors de cette rencontre, le défenseur suédois a quitté l’antre mancunienne à la mi-temps pour retrouver son fils aux urgences, victime d’une chute. Francis, trois ans, s’est ouvert le crâne en poursuivant son grand frère dans leur maison et est « tombé dans notre escalier en verre » , a raconté Maja, la femme de Lindelöf, sur Snapchat comme rapporté par Expressen . « Son front était coupé en deux. Il a été hospitalisé jeudi et vendredi » , a-t-elle détaillé.…

LT pour SOFOOT.com