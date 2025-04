Viktor Gyökeres inscrit son quatrième triplé de la saison

Super Viktor mord toujours.

Pour la réception de Moreirense ce vendredi soir, le Sporting n’a pas tremblé et s’est imposé (3-1) à José Alvalade. Un succès offert par Viktor Gyökeres, auteur de son quatrième triplé cette saison . Le premier but (12 e ) est intervenu à la suite d’un mauvais renvoi de Dinis Pinto, conclu en renard. Le second (25 e ) s’est inscrit dans le style caractéristique du Suédois, décalé sur le côté droit de la surface puis libre de croiser une frappe trop puissante pour les mains de Kewin Oliveira Silva. Enfin, le troisième (52 e ), a été marqué sur coup franc, bien enroulé à l’entrée de la surface. Moreirense a tout de même réduit le score avec Cedric Teguia (56 e ). Gyökeres affiche donc désormais 34 pions en 29 matchs de championnat (oui, il en est le meilleur buteur) et 47 en 46 apparitions toutes compétitions confondues. …

AB pour SOFOOT.com