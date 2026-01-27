information fournie par Boursorama avec AFP • 27/01/2026 à 08:26

Vietnam: VinFast annonce un partenariat avec une entreprise d'IA pour des voitures autonomes

( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

Le fabricant vietnamien de véhicules électriques VinFast a annoncé mardi un partenariat avec la société israélienne d'intelligence artificielle Autobrains afin d'améliorer sa technologie de conduite autonome.

Les deux entreprises comptent développer une " nouvelle architecture (...) capable de transformer pratiquement n'importe quelle voiture en voiture autonome", a indiqué VinFast dans un communiqué.

Le système reposera principalement sur des caméras, a précisé la société vietnamienne, plutôt que sur des technologies plus coûteuses telles que les capteurs lidar et les radars.

Premier fabricant de véhicules électriques du Vietnam, VinFast appartient au conglomérat Vingroup, détenu par l'homme le plus riche du pays, Pham Nhat Vuong.

Ses scooters, voitures et bus électriques sont omniprésents dans le pays de 100 millions d'habitants, mais l'entreprise a du mal à pénétrer le marché international.

Introduite au Nasdaq en août 2023, VinFast tente de se faire une place en Asie, au Moyen‑Orient, en Europe et en Amérique du Nord face aux géants du secteur, comme Tesla.

Les progrès sont rapides dans le secteur des véhicules autonomes . Les grands acteurs américains Tesla et Waymo testent déjà des services de robotaxis, tout comme leurs concurrents chinois.

Le constructeur japonais Nissan a annoncé le mois dernier qu'il intégrerait dans une large part de sa gamme des systèmes autonomes alimentés par l'intelligence artificielle.