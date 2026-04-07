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Vietnam-To Lam désigné président de l'Etat, consolide son pouvoir
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 05:47

Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, To Lam, a été élu à l'unanimité par les parlementaires comme président de l'Etat pour les cinq prochaines années, une décision qui était attendue depuis un certain nombre de semaines et qui fait de lui le dirigeant le plus puissant du pays depuis des décennies.

Il s'agit d'une rupture avec le système traditionnel du Vietnam, à parti unique mais où le pouvoir était partagé, consolidant l'autorité aux mains d'une seule figure. Des analystes disent y voir le risque d'une bascule plus marquée vers l'autoritarisme, tout en permettant une prise de décision plus rapide - sur le modèle du voisin chinois.

La nomination de To Lam à la présidence de l'Etat avait été soumise par le Parti communiste, qui avait réélu en janvier dernier To Lam à sa tête.

S'exprimant lors d'une allocution télévisée à la suite du vote du Parlement, l'ancien chef de la sécurité publique s'est déclaré honoré d'occuper ces deux postes et a promis un "nouveau modèle de croissance" basé sur les sciences, les technologies, l'innovation et la transformation numérique.

Il a aussi dit ériger en priorité l'autonomie du pays en matière de défense.

(Khanh Vu, Phuong Nguyen et Francesco Guarascio; version française Jean Terzian)

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