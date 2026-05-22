Grande-Bretagne: Les ventes au détail baissent plus que prévu en avril

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‌Les ventes au ​détail ont baissé plus que prévu ​au Royaume-Uni en avril ​sur un ⁠mois, selon les ‌chiffres officiels publiés vendredi.

Les ventes au ​détail ‌ont reculé ⁠en volume de 1,3% sur le ⁠mois alors ‌que les économistes ⁠interrogés par ‌Reuters tablaient ⁠sur un repli ⁠de 0,6%.

En ‌février, la croissance ​avait ‌atteint +0,6% (révisé de +0,7%).

Sur un an, les ventes ​au détail ont ⁠stagné (0%) en avril, contre +1,4% en mars (révisé de +1,7%) et un consensus à +1,3%.

(Rédigé par Augustin ​Turpin)