Vierzon : Olivier Giscard d'Estaing est décédé

Tout comme son frère, il s'est éteint à l'âge de 94 ans. Olivier Giscard d'Estaing, frère de l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing, est mort le lundi 13 septembre dans son château de Chaillot, à Vierzon, comme l'indiquent nos confrères de Purepeople. C'est sa famille qui a publié un avis de décès dans les pages du journal Le Figaro. « Mme Olivier Giscard d'Estaing, son épouse, Charles, Geoffroy, Olivia et Gérard Griveau, Roland, ses enfants, et ses neuf petits-enfants vous font part du décès d'Olivier Giscard d'Estaing », peut-on lire.

Né le 30 décembre 1927, un peu moins de deux ans après son frère, il fut dans les années 1960 et 1970 maire d'Estaing, dans l'Aveyron, ville dont il achètera avec l'ancien président et leur cousin le château, datant du XVe siècle et construit pour les comtes d'Estaing. De 1968 à 1973, il fut également député. Passionné par les questions d'éducation, Olivier Giscard d'Estaing est l'un des cofondateurs de l'Institut européen d'administration des affaires (INSEAD).

Purepepole rappelle qu'Olivier Giscard d'Estaing était surtout un homme d'affaires, passé par les aciéries de Pompey, Gibbs Hill France, le Gicec et le Trianon Palace de Versailles. Auteur de plusieurs ouvrages, il obtiendra le grade d'officier de la Légion

