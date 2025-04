Vieira au Genoa : un bon plat de Pat’

Débarqué en novembre dernier au Genoa, alors dans une situation chaotique, Patrick Vieira est parvenu à relancer le club génois et a assuré le maintien, à six journées de la fin. Mais outre les résultats comptables obtenus, le champion du monde 98 a surtout fait du Grifone l’une des équipes les plus difficiles à affronter de Serie A. Une surprise ? Pas vraiment.

Le 4 avril dernier, dans un Luigi-Ferraris toujours aussi bouillant et plein à craquer (plus de 29 000 abonnés sur 33 000 places, plus haut pourcentage dans les 5 grands championnats européens), le Genoa délivrait une énième prestation séduisante face à l’Udinese, ponctuée par un succès amplement mérité (1-0). Cette victoire permet aux Rossoblù d’assurer le maintien à six journées de la fin et ainsi de s’offrir une fin de saison tranquille.

