Vie éternelle, transplantations, biotechnologie... : des micros indiscrets capturent une discussion entre Xi Jinping et Vladimir Poutine
information fournie par Boursorama avec Media Services 04/09/2025 à 11:06

"Les organes humains peuvent être transplantés continuellement, les gens peuvent rajeunir en vieillissant, et pourraient même devenir immortels", a glissé Vladimir Poutine.

Vladimir Poutine et Xi Jinping à Pékin, en Chine, le 3 septembre 2025. ( POOL / ALEXANDER KAZAKOV )

"Aujourd'hui, à 70 ans, on est encore un enfant". Des micros ont capté mercredi 3 septembre une conversation privée entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, qui ont évoqué la possibilité de vivre éternellement, en marge d'un défilé militaire massif organisé à Pékin.

Dans une image haute en symbole, Xi Jinping a serré la main de Vladimir Poutine et du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un , avant de discuter avec eux en marchant sur un tapis rouge près de la place Tiananmen.

"Aujourd'hui, à 70 ans, on est encore un enfant" , a dit Xi Jinping en mandarin, alors qu'il marchait aux côtés des deux hommes, selon les images de la chaîne étatique chinoise CCTV . "Autrefois, il était rare de dépasser 70 ans, et aujourd'hui on dit qu'à 70 ans on est encore un enfant", a ensuite traduit en russe un interprète.

"Avec le développement de la biotechnologie, les organes humains peuvent être transplantés continuellement , les gens peuvent rajeunir en vieillissant, et pourraient même devenir immortels", a répondu Vladimir Poutine, selon les propos relayés à Jinping Xi, toujours par un interprète.

"Vivre jusqu'à 150 ans"

"Certains prédisent que pendant le siècle en cours, il pourrait être possible de vivre jusqu'à 150 ans ", a alors déclaré le Chinois.

Le dirigeant russe a confirmé cet échange mercredi en conférence de presse. "Ah, je crois que c'était en allant au défilé que le président a parlé de cela", a-t-il déclaré aux journalistes, évoquant Xi.

"Les moyens modernes, tant au niveau de l'amélioration de la santé que médicaux, et même toutes sortes d'interventions chirurgicales liées au remplacement d'organes, permettent à l'humanité d' espérer qu'une vie active plus longue sera envisageable , bien différente de ce que l'on connaît aujourd'hui", a ajouté le Russe.

Les dirigeants chinois et russe, tous deux âgés de 72 ans, sont à la tête de leur pays depuis respectivement environ 12 et 20 ans, cumulés. Aucun n'a manifesté son intention de quitter le pouvoir ou signaler un potentiel successeur politique.

Les prédécesseurs de Xi Jinping, Jiang Zemin et Hu Jintao, avaient tous deux renoncé au pouvoir après 10 ans en fonction. Mais Xi Jinping a fait abolir la limite des mandats présidentiels en 2018 , ce qui lui a permis de briguer un troisième mandat de cinq ans en 2023.

Il occupe également depuis 2012 le poste de secrétaire général du Parti communiste chinois, la position la plus importante du pays qui lui confère le contrôle du Parti, de l'État et de l'armée.

Biotechs
Vladimir Poutine

8 commentaires

  • 11:47

    Poutine et Xi pour l'éternité. Le bonheur !!!!!!!!!!

