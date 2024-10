Vie chère : en Guadeloupe, des opérations de contrôle des prix dans des magasins

Un supermarché à Saint-Francois, en Guadeloupe. ( AFP / HELENE VALENZUELA )

Face à la mobilisation contre la vie chère en Martinique, la Guadeloupe réagit. Jeudi 3 octobre, la préfecture de l'île a annoncé avoir mené des opérations de contrôles des prix dans les établissements de moyenne et grande distribution de l'île, la moitié ayant reçu un avertissement. "Les 22 établissements signataires du Bouclier Qualité Prix (BQP) ont été contrôlés" en septembre, a ainsi indiqué la préfecture de Guadeloupe dans un communiqué.

Si "le dispositif est relativement bien respecté par les magasins engagés", selon le communiqué, il reste "des marges de progrès principalement au sujet du non-respect de la signalétique et de l'indisponibilité des produits". Au total, 10 avertissements ont été notifiés aux supermarchés engagés dans le dispositif, précise la préfecture de Guadeloupe, dont un en raison de "prix affichés en rayon (qui) passaient en caisse à un prix supérieur" à celui affiché.

Mis en place depuis 2012, le Bouclier qualité prix (BQP) fixe, par le biais d'une négociation annuelle, le prix d'un panier de produits de première nécessité — d'entrée de gamme, de marque nationale ou distributeur — dans les départements et régions d'outre-mer (DROM). Ce panier anti-inflation reste mal connu des consommateurs, alors que le sujet de la vie chère est au cœur de contestations depuis septembre en Martinique et en Guadeloupe.

La Guadeloupe également touchée par des violences non revendiquées

En Guadeloupe, le respect des prix du BQP est "constant" par rapport à 2023, a précisé à l'AFP Virginie Elissalde, cheffe de service du pôle concurrence et consommation à la DEETS. "Selon les manquements, la répression des fraudes peut fixer une amende administrative" voire poursuivre au pénal l'établissement, ajoute-t-elle, une situation qui n'est "jamais" arrivée en Guadeloupe.

Cette opération de contrôle du BQP intervient alors qu'un mouvement contre la vie chère, thématique récurrente dans les Antilles françaises, a été lancé début septembre en Martinique. En marge de ce mouvement, l'île a été secouée par de vives tensions qui ont contraint la préfecture à instaurer un couvre-feu nocturne dans certains quartiers. La Guadeloupe a aussi été touchée par des violences non revendiquées. Selon l'Insee, la Guadeloupe était en 2022 le DROM affichant "l'écart de prix le plus élevé avec la France métropolitaine", de 16% en moyenne et 42% pour l'alimentaire.