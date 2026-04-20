Victoire écrasante de l'ex-président prorusse aux législatives en Bulgarie

Le parti de l'ancien président prorusse Roumen Radev a remporté une victoire écrasante lors des élections législatives de dimanche en Bulgarie, selon les résultats officiels quasi complets publiés lundi, une issue qui pourrait rapprocher le pays, nouveau membre de la zone euro, de Moscou.

Après le décompte de 91,7% des bulletins, le parti Bulgarie progressiste (BP) de Roumen Radev décroche 44,7% des voix, soit un score encore plus élevé que celui du sondage sorti des urnes et qui pourrait lui permettre de gouverner seul même s'il n'a pas exclu une coalition avec un groupe pro-européen.

L'ampleur de la victoire de Roumen Radev, un ancien pilote de chasse et eurosceptique affiché, pourrait mettre un terme à l'instabilité politique du pays, qui a connu huit élections législatives en cinq ans.

Le parti GERB de l'ancien Premier ministre Boïko Borissov a obtenu 13,4% des voix tandis que la coalition pro-européenne "Nous continuons le changement - Bulgarie démocratique" (PP-DB) - celle avec qui Roumen Radev n'a pas exclu une alliance - en a glané 13,2%.

"C'est une victoire de l'espoir sur la méfiance, une victoire de la liberté sur la peur et, enfin (...) une victoire de la moralité", a dit Roumen Radev dimanche.

Ce dernier avait démissionné en janvier de ses fonctions de chef de l'Etat, essentiellement honorifiques, afin de pouvoir se présenter aux élections législatives à la tête de son parti.

La dénonciation de la corruption a été l'un des moteurs de la vaste contestation ayant emporté en décembre le gouvernement sortant.

La Russie a déclaré qu'elle se réjouissait de la victoire de Roumen Radev, saluant la volonté affichée par ce dernier de trouver des solutions via le dialogue.

"Nous sommes, bien entendu, encouragés par les propos de Roumen Radev, qui a remporté les élections, ainsi que par ceux de certains autres dirigeants européens, quant à leur volonté de résoudre les problèmes par le dialogue", a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin.

(Alex Lefkowitz, version française Benoit Van Overstraeten)