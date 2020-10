Vers une pénurie de vaccins contre la grippe ?

« Le premier jour, on a vacciné toute la journée, on n'a jamais vu ça ! » La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, lancée mardi 13 octobre sur fond de pandémie de Covid-19, a rencontré un franc succès pour sa première semaine. « Plus de 5 millions de vaccins ont déjà été délivrés, contre 12 millions l'an passé sur toute la saison dernière », se félicite Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO). « La semaine dernière, on a vendu 51 % des doses écoulées l'an dernier », acquiesce Pascal Fontaine, directeur des achats du groupe Pharmacie Lafayette.

Un très bon signal pour le gouvernement, qui espérait cette année que le contexte pousse le public à risque (personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques) à se faire massivement vacciner. Les autorités sanitaires souhaitent cette année atteindre les 75 % de couverture vaccinale du public à risque recommandés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'an dernier, ils n'étaient que 47,8 % à s'être fait vacciner, selon Santé publique France.

30 % de doses supplémentaires commandées

Le démarrage est bon, mais les pharmaciens s'inquiètent de pouvoir tenir sur la durée. Certaines officines sont déjà en rupture de stock. Aux pharmacies Lafayette, Pascal Fontaine voit aussi le sien se vider :

