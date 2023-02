Vers une indemnité kilométrique pour les salariés qui marchent ?

Alors que les entreprises remboursent en partie le Pass Navigo aux salariés franciliens et proposent des forfaits mobilités douce, le patron de WeWard, application qui rémunère ses clients marcheurs, a mis en place une indemnité marche, qu'il propose de généraliser à toutes les entreprises.

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Et si la marche à pieds devenaient lucrative ? Depuis 2019, l'application WeWard récompense ses usagers en fonction de leurs nombres de pas quotidien. Chaque pas peut ainsi rapporter des bons d'achats, des réductions ou bien alimenter une cagnotte. Un principe que son fondateur a élargi à sa propre entreprise.

Depuis un mois, Yves Benchimol, patron et cofondateur de l'application, propose une indemnité marche à tous ses salariés , rapporte mardi 21 février Le Parisien . Une rémunération qui peut s'élever jusqu'à 180 euros est versée tous les mois en fonction d’un certain seuil de pas et que le dirigeant aimerait bien voir généraliser à d'autres entreprises . "Jusque-là, elles remboursent partiellement le Pass Navigo et proposent des forfaits de mobilité douce. Mais un salarié qui vient à pied n’a le droit à rien", déplore-t-il.

"On s’est rendu compte en discutant avec elles que les entreprises avaient envie de promouvoir la marche auprès de leurs salariés et lutter contre la sédentarité. C’est le moyen de transport le plus écolo et il maintient en bonne santé. Et être en bonne santé, ça rend plus productif" , assure Yves Benchimol, qui se dit satisfait des premiers retours de son expérimentation.

Il en appelle donc à l'État. En effet, pour le moment, cette prime de marche n'est pas pas exonéré de charges. "À nous employeur, cela nous coûte le double que si c’était subventionné. On pourrait donner deux fois plus", explique Yves Benchimol.