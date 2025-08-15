Vers un usage renforcé de la VAR cette saison en Ligue 1 ?
Big brother se fait encore plus pressant.
Alors que la nouvelle saison de Ligue 1 démarre ce vendredi soir, l’utilisation de l’arbitrage vidéo a été quelque peu modifié par la direction de l’arbitrage. Désormais, l’arbitre central sera habilité à aller consulter les images de lui-même en cas de doute, sans avoir été appelé par son assistant vidéo. « L’arbitre est autorisé à initier exceptionnellement un déplacement devant l’écran sans appel de l’arbitre vidéo, pour vérifier certaines décisions majeures dans des moments « sensibles » d’une rencontre » , précise ainsi le directeur de l’arbitrage, Anthony Gautier.…
TB pour SOFOOT.com
