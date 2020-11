Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vers un protocole sanitaire commun à tous les commerces avant Noël Reuters • 17/11/2020 à 16:08









VERS UN PROTOCOLE SANITAIRE COMMUN À TOUS LES COMMERCES AVANT NOËL PARIS (Reuters) - Le gouvernement et les organisations professionnelles travaillent à l'élaboration d'un protocole sanitaire renforcé commun à tous les commerces qui permettrait une réouverture avant les fêtes de fin d'année, a déclaré mardi le ministre français chargé des Petites et moyennes entreprises. "Notre objectif est de pouvoir concilier reprise de l'activité économique et impératifs sanitaires", a dit Alain Griset lors des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. L'idée est "d'aboutir à l'établissement d'un protocole renforcé commun à tous les commerces et à la mise à jour des protocoles spécifiques pour chaque métier", a-t-il expliqué. Après une première série de concertations lundi, une réunion est prévue vendredi pour présenter aux organisations professionnelles et fédérations du commerce des protocoles qui seront ensuite soumis au conseil scientifique, l'instance qui conseille le gouvernement sur l'épidémie de COVID-19. Le Premier ministre Jean Castex exclut pour l'heure toute réouverture des magasins non essentiels avant le 1er décembre alors que les commerçants réclament de pouvoir reprendre leurs activités lors du week-end du 27 novembre. Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'épidémie est entrée dans une phase de décroissance, mais le virus continue à circuler très activement partout en France. Les commerces jugés non essentiels ont été fermés dans le cadre du deuxième confinement instauré le 30 octobre. (Elizabeth Pineau, édité par Jean-Stéphane Brosse)

