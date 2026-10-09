 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vers un nouveau report des élections dans les territoires palestiniens
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 12:03

Ajouter Boursorama à vos sources

Le vice-président palestinien, Hussein Al-Cheikh, a informé la France que les élections législatives palestiniennes prévues le 28 novembre seraient une nouvelle fois reportées en raison de la détérioration des conditions dans l'ensemble des territoires palestiniens, selon une lettre consultée par Reuters.

"L'évaluation a conclu que les conditions politiques, sécuritaires et économiques attendues, sur lesquelles reposait la programmation des élections législatives du 28 novembre 2026, ne se sont pas matérialisées", peut-on lire dans cette lettre adressée au ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et datée du 8 octobre.

La lettre ajoute que "leur tenue dans les circonstances actuelles se heurte à des obstacles fondamentaux affectant leur caractère inclusif, la liberté de participation et l'intégrité du processus électoral".

(John Irish; version française Nicolas Delame)

Proche orient
USA 2024
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank