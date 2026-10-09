Vers un nouveau report des élections dans les territoires palestiniens

Le vice-président palestinien, Hussein Al-Cheikh, a informé la France que les élections législatives palestiniennes prévues le 28 novembre seraient une nouvelle fois reportées en raison de la détérioration des conditions dans l'ensemble des territoires palestiniens, selon une lettre consultée par Reuters.

"L'évaluation a conclu que les conditions politiques, sécuritaires et économiques attendues, sur lesquelles reposait la programmation des élections législatives du 28 novembre 2026, ne se sont pas matérialisées", peut-on lire dans cette lettre adressée au ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et datée du 8 octobre.

La lettre ajoute que "leur tenue dans les circonstances actuelles se heurte à des obstacles fondamentaux affectant leur caractère inclusif, la liberté de participation et l'intégrité du processus électoral".

(John Irish; version française Nicolas Delame)