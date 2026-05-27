Vers un "conflit entre générations" ? En Allemagne, les "Sages" mettent en garde contre l'explosion des cotisations sociales

Le vieillissement démographique et la politique budgétaire financée par la dette "reporte des charges sur les générations plus jeunes et futures".

( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Le comité des "Sages" économiques conseillant le gouvernement allemand a mis en garde contre l'explosion des cotisations sociales dans le pays, portée notamment par le vieillissement de la population, susceptible d'exacerber les tensions entre générations et d'imposer des arbitrages politiquement sensibles.

Le taux global de cotisations –couvrant chômage, retraites, santé et dépendance– passerait de 42,3% en 2026 à 49,7% en 2040 , selon leur rapport remis à la mi-journée au chancelier Friedrich Merz.

Une hausse d'ampleur largement alimentée par le vieillissement démographique et qui, "combinée à la politique budgétaire actuellement financée par la dette, reporte ainsi des charges sur les générations plus jeunes et futures ", selon le rapport.

Dans ce contexte, "les conflits de répartition entre générations ainsi que le dilemme entre un niveau de prestations adéquat et un financement soutenable à long terme s'intensifient nettement", ajoutent-ils.

En Allemagne, où la fiscalité et les cotisations sur le travail figurent déjà parmi les plus élevées de l'OCDE, la dérive des coûts sociaux pourrait peser sur la consommation et l'emploi, dans une économie déjà affaiblie depuis 2019 . A la clé, un recul du PIB "de l'ordre de 0,5% à 0,9% d'ici 2035 par rapport à un scénario de cotisations stables", selon les Sages.

Réformes potentiellement explosives

Face à ce diagnostic, les propositions du comité dessinent un programme de réformes potentiellement explosif.

Dans l'assurance maladie obligatoire, il est proposé de s'attaquer aux inefficacités du système hospitalier, en renforçant la spécialisation et les exigences de qualité, et de mieux encadrer le prix des médicaments innovants en fonction de leur bénéfice réel. Ils plaident aussi pour une politique de prévention plus contraignante (taxes et restrictions sur le tabac, l'alcool, et les produits sucrés) .

Sur le terrain des recettes et des droits, ils suggèrent d'"allonger la durée de la vie active", -alors que l'âge de la retraite passera à 67 ans en 2031- et d'"inciter au travail des seconds apporteurs de revenu", en supprimant notamment la couverture gratuite des conjoints sans enfants dans l'assurance maladie.

Dans la dépendance, restreindre l'accès à certaines prestations et réduire des aides jugées peu ciblées, tout en instaurant un financement par capitalisation.

Le rapport des sages révise par ailleurs à la baisse la prévision de croissance pour 2026, à 0,5%, contre 0,9% auparavant, en raison du conflit en Iran, puis 0,8% en 2027. L'inflation est elle attendue cette année à 3%, puis 2,8% en 2027, toujours au-dessus de la cible de 2% visée par la BCE.