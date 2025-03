Vers la fin des opioïdes addictifs pour traiter la douleur

La situation française n'est pas la plus dramatique, certes, mais elle est surveillée comme le lait sur le feu. « Bien qu'aujourd'hui en France la consommation d'opioïdes n'atteigne pas le niveau des États-Unis ou de l'Angleterre, elle est en augmentation », indiquait la Haute Autorité de santé en 2022, appelant les médecins à éviter une « banalisation » des prescriptions. Chaque année, des millions de Français bénéficient d'une prescription d'un médicament antalgique opioïde, ces antidouleurs aussi puissants qu'addictifs.

La situation américaine tient lieu d'avertissement : aux États-Unis, la surprescription de ces médicaments – dont l'oxycodone – est considérée comme le déclencheur d'une gigantesque crise sanitaire responsable de plus d'un demi-million de morts. Même si le nombre de décès semble désormais fléchir, il y a urgence à trouver une alternative aux opioïdes et à enrichir la palette de médicaments antidouleurs à disposition des médecins.

« Il n'y a même pas de débat ! tranche le professeur John Levine du Centre de recherche sur la douleur et les addictions (Pain and addiction research center, PARC) à l'Université à San Francisco, qui mène des recherches sur la douleur et l'analgésie depuis plus de quarante ans. Si vous demandez à des médecins, à des pharmaciens, au NIH [National Institutes of Health, institutions gouvernementales des