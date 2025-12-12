 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vers des élections anticipées en Thaïlande, où le roi a approuvé la dissolution du Parlement
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 05:19

La Thaïlande se dirige vers des élections anticipées après que le roi a approuvé vendredi la demande du Premier ministre Anutin Charnvirakul de dissoudre le Parlement, permettant au gouvernement d'éviter une potentielle motion de censure, alors même que fait rage le conflit frontalier avec le Cambodge.

Après qu'Anutin Charnvirakul a annoncé jeudi soir qu'il allait "rendre le pouvoir au peuple", le roi Maha Vajiralongkorn a approuvé la requête du Premier ministre de dissoudre le Parlement, montre un décret publié dans la nuit de jeudi à vendredi au Journal officiel.

Le scrutin anticipé devrait avoir lieu en février, la loi prévoyant un délai de 45 à 60 jours pour la tenue d'élections anticipées.

Le processus déclenché par Anutin Charnvirakul intervient dans un contexte de regain des affrontements frontaliers depuis cinq jours avec le Cambodge, lors desquels au moins 20 personnes ont été tuées et près de 200 autres blessées, tandis que des centaines de milliers de personnes ont été déplacées.

Intervenu en juillet dernier pour chapeauter un cessez-le-feu entre Bangkok et Phnom Penh, le président américain Donald Trump a de nouveau exprimé jeudi son intention de s'entretenir sous peu avec les dirigeants thaïlandais et cambodgien afin de mettre fin aux hostilités.

S'exprimant vendredi devant des journalistes, Anutin Charnvirakul a déclaré que sa décision de dissoudre le Parlement ne nuirait pas à la capacité de Bangkok de gérer le conflit avec le Cambodge.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré à la télévision publique que l'administration intérimaire avait "pleine autorité".

Moins de 100 jours après avoir été investi à la tête d'un gouvernement minoritaire, Anutin Charnvirakul a pris la décision de dissoudre le Parlement face à la menace que le Parti du peuple, principale force politique de la chambre, puisse déposer une motion de censure sur fond de fortes tensions politiques.

La tenue d'élections anticipées laisse entrevoir une crise politique encore plus grande en Thaïlande où, depuis deux décennies, nombre de gouvernements et de partis ont été renversés par des putschs et des décisions de justice, illustrations d'une impitoyable lutte de pouvoir entre des élites rivales et des puissances progressistes.

Anutin Charnvirakul a été élu Premier ministre par le Parlement en septembre dernier après que Paetongtarn Shinawatra a été démise de ses fonctions sur décision de justice, une arrivée au pouvoir rendue possible uniquement grâce à un accord avec le Parti populaire, lequel a réclamé en échange qu'Anutin lance un processus de révision de la Constitution avant de dissoudre le Parlement en début d'année 2026.

Mais des débats pour définir les modalités de ce processus ont donné lieu jeudi à un chaos, le chef de file de l'opposition Natthaphong Ruengpanyawut reprochant au Premier ministre de ne pas respecter ses engagements, laissant présager d'une motion de censure.

(Kitiphong Thaicharoen et Panarat Thepgumpanat; version française Jean Terzian)

Dissolution
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le candidat d'extrême droite à la présidence du Chili, José Antonio Kast, salue ses partisans lors de son meeting de clôture de campagne à Temuco, au Chili, le 11 décembre 2025 ( AFP / EITAN ABRAMOVICH )
    Présidentielle au Chili: le candidat d'extrême droite promet un retour à "l'ordre et la sécurité"
    information fournie par AFP 12.12.2025 04:33 

    Le candidat d'extrême droite à la présidence du Chili, José Antonio Kast, donné favori du scrutin de dimanche, a promis le retour à "l'ordre et la sécurité" après des années de "chaos", en clôturant sa campagne jeudi soir. Sur une estrade, protégé comme il en a ... Lire la suite

  • Le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores, le 10 décembre 2025 à Caracas ( AFP / Federico PARRA )
    Maduro accuse les Etats-Unis de "piraterie" contre le Venezuela
    information fournie par AFP 12.12.2025 04:20 

    Le président vénézuélien Nicolas Maduro a accusé jeudi les Etats-Unis de "piraterie maritime", au lendemain de l'arraisonnement spectaculaire par les forces américaines d'un pétrolier au large de son pays. "Ils ont enlevé les membres d'équipage, volé le navire ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Ankara, le 19 novembre 2025 ( AFP / Ozan KOSE )
    Zelensky, un chef de guerre sous pression
    information fournie par AFP 12.12.2025 04:05 

    La Russie pensait se débarrasser de Volodymyr Zelensky en quelques jours en envahissant l'Ukraine en février 2022. Mais le président ukrainien a tenu, devenant le symbole de la résistance inattendue d'un pays face à un puissant ennemi. Novice en politique lors ... Lire la suite

  • Donald Trump reçoit Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche le 28 février 2025 ( AFP / SAUL LOEB )
    Pourparlers sur l'Ukraine: Trump "extrêmement frustré" par Kiev et Moscou
    information fournie par AFP 12.12.2025 03:00 

    Le président américain Donald Trump a fait part jeudi de son exaspération face à l'absence de résultat des pourparlers pour mettre fin à la guerre en Ukraine, Washington sommant Kiev d'accepter des concessions territoriales qui pourraient comprendre une zone démilitarisée. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank