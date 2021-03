Veolia intègre la gonette, monnaie locale lyonnaise

Comme les 82 monnaies locales qui prospèrent dans les régions de France, la gonette (nom inspiré de « gone » signifiant « enfant » en lyonnais) se développe tranquillement entre Rhône et Saône. Depuis 2015, année de sa création, plus de 1 200 Lyonnais l'utilisent au quotidien, faisant circuler l'équivalent de 267 000 euros en monnaie papier ou électronique chez quelque 340 partenaires, pour la plupart petits commerces locaux d'alimentation, artisans, associations, institutions culturelles...

Aussi, quelle ne fut pas la surprise des adhérents quand, à l'automne dernier, Veolia a frappé à la porte de la Gonette... « Que vient faire une entreprise internationale, membre du CAC40, dans un système de monnaie locale et citoyenne ? » se sont interrogés, suspicieux, les promoteurs de la monnaie lyonnaise. Autant dire que cette demande d'adhésion, pour le moins inhabituelle, a été accueillie avec froideur. « Nous refusons la grande distribution et les entreprises extérieures à Lyon », a rappelé Jean-Vincent Jéhanno, coprésident de la Gonette. « Il y avait clairement une suspicion de "green bashing", explique Charlotte Bazire, membre de l'équipe dirigeante du système monétaire locale. Une crainte que Veolia, entreprise du CAC40, ne porte pas nos valeurs humanistes et écologistes, qu'elle ne soutienne pas notre mission, qui est de faire de la monnaie un bien commun au service de l'intérêt général et du

