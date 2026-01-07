Venezuela-Sept jours de deuil en hommage aux soldats tués lors de l'attaque US

La présidente vénézuélienne par intérim, Delcy Rodriguez, a déclaré mardi un deuil national de sept jours en hommage aux membres de l'armée tués durant l'opération militaire menée par les Etats-Unis au cours du week-end pour capturer le président Nicolas Maduro.

Une vingtaine d'officiers vénézuéliens ont été tués lors de cette attaque, d'après Caracas.

Le gouvernement cubain a par ailleurs annoncé dimanche que 32 membres des forces de sécurité travaillant au Venezuela ont été tués, déclarant deux jours de deuil national.

