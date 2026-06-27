Venezuela-Quelque 1.600 secouristes étrangers à la recherche de survivants après les séismes

(Actualisé avec sauveteurs français)

Quelque 1.600 secouristes venus de l'étranger participent à la recherche de survivants au Venezuela, frappé cette semaine par deux séismes qui ont fait plus de 900 morts et de très nombreux disparus, ont annoncé les autorités.

À La Guaira, ville balnéaire où une centaine de bâtiments, dont de nombreux immeubles résidentiels, ont été détruits ou endommagés, habitants et bénévoles ont dénoncé le manque de matériel lourd et l'action jugée insuffisante des autorités.

Dans une allocution télévisée diffusée dans la nuit, la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a déclaré que dix pays supplémentaires allaient participer aux secours et que 14.000 militaires et policiers se trouvaient à La Guaira pour patrouiller et prendre les mesures sanitaires nécessaires.

Selon Oliver Blanco, responsable du ministère des Affaires étrangères, 17 vols transportant plus de 1.600 secouristes ont atterri au Venezuela et 25 vols supplémentaires étaient attendus dans les 24 heures.

"Nous remercions la communauté internationale pour son soutien et sa solidarité durant ces moments d'incertitude pour les Vénézuéliens", a-t-il écrit dans un message posté sur le réseau X.

Les secouristes ont été envoyés dans l'État de La Guaira et dans la capitale Caracas, mais en de nombreux endroits du pays les habitants livrés à eux-mêmes recherchaient leurs proches disparus dans les décombres, parfois à mains nues.

Les autorités ont fermé la route entre La Guaira et Caracas vendredi soir, expliquant que la circulation empêchait le passage des véhicules d'urgence et des secouristes officiels.

Les civils ont besoin d'une accréditation pour franchir le barrage routier et des témoins de Reuters ont été empêchés par la police d'emprunter la route principale samedi matin, tandis qu'une route secondaire était embouteillée.

Le gouvernement a remercié les civils apportant de l'aide, souvent à moto, aux habitants en détresse. La télévision d'État vénézuélienne a diffusé des images de milliers de paires de chaussures, vêtements et autres articles de première nécessité collectés par les autorités.

Alors que l'électricité restait coupée vendredi près de l'épicentre des séismes à Moron, et totalement absente à La Guaira, Delcy Rodriguez a déclaré que le courant était en cours de rétablissement ailleurs, et disponible à 60%.

Handicapé par des années de sous-investissement et de sanctions économiques, le réseau électrique vénézuélien connaît régulièrement des failles, entraînant des coupures de courant quotidiennes de plusieurs heures dans certaines régions.

Le gouvernement a fait état de centaines de personnes portées disparues ou piégées dans les décombres, un chiffre bien en-deçà des 54.000 personnes disparues répertoriées sur un site internet promu par l'opposition.

Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, les séismes de magnitude 7,2 et 7,5 pourraient avoir causé la mort de plus de 10.000 personnes, ce qui les classerait parmi les plus meurtriers de l'histoire récente de l'Amérique latine.

Près de sept millions de personnes pourraient être affectées selon l'Onu, qui estime les dommages directs à 6,7 milliards de dollars.

Cette catastrophe pourrait avoir des répercussions politiques pour la présidente Rodriguez, qui se veut le chantre du changement alors qu'elle a été la vice-présidente de Nicolas Maduro, destitué et arrêté par les États-Unis en janvier.

Delcy Rodriguez s'est entretenu par téléphone vendredi avec le président américain Donald Trump et le secrétaire d'État Marco Rubio, après avoir rencontré des responsables du commandement nord de l'armée américaine et des experts en gestion des catastrophes.

Les États-Unis ont annoncé la mobilisation de 150 millions de dollars d'aide et un assouplissement des sanctions, tandis que leur armée a dépêché deux navires, des hélicoptères et des avions.

Parmi les secouristes à La Guaira figure une équipe du Salvador dont le président Nayib Bukele a rendu compte sur son compte X, où il a notamment évoqué le sauvetage d'une jeune fille de 15 ans.

Le président français, Emmanuel Macron, a salué dans un message sur le même réseau l'arrivée au Venezuela de sauveteurs de la Sécurité civile. "Solidarité et soutien de la France dans cette terrible épreuve", ajoute-t-il.

Des pillages ont eu lieu en plusieurs endroits à La Guaira, ont rapporté des témoins de Reuters.

La production pétrolière du Venezuela n'a pas été affectée par les séismes, a déclaré vendredi la ministre du Pétrole, Paula Henao, ajoutant que la distribution de carburant était garantie.

Les dirigeants et les employés du secteur pétrolier ont déclaré qu'il n'y avait eu aucun dommage majeur sur les infrastructures.

(Reportage de Vivian Sequera et Mayela Armas à Caracas, avec la contribution d'Eliana Raszewski, version française Elizabeth Pineau)