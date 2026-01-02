Venezuela: le prix du dollar a augmenté de 479% sur l'année

( AFP / FEDERICO PARRA )

Le Venezuela, actuellement en pleine crise avec les Etats-Unis, clôt une année 2025 complexe économiquement avec une hausse du cours officiel du dollar de 479% sur les 12 derniers mois, tandis que l'écart avec le marché noir ne cesse de se creuser, pour frôler les 100% dans une économie largement dollarisée.

Bien que le président Nicolas Maduro projette une croissance économique proche de 9% en 2025 (des chiffres contestées par certains experts), le pays a connu une détérioration par rapport aux performances économiques du dernier quinquennat.

Le président Donald Trump a imposé davantage de sanctions contre le gouvernement vénézuélien et ordonné la saisie de navires transportant du pétrole vénézuélien, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur l'économie.

Dans ce contexte, l'année se termine avec une inflation marquée, des prix élevés du dollar, une pénurie de devises en espèces et un usage croissant des cryptomonnaies dans une économie largement dollarisée et où la plupart des prix sont affichés en dollars.

La Banque centrale du Venezuela (BCV) a fixé ce mercredi le dollar à 301,37 bolivars (monnaie vénézuélienne), prix en vigueur jusqu’au 2 janvier, ce qui confirme une hausse de 479,25 % par rapport aux 52,02 bolivars affichés par l'entité émettrice au début de 2025.

Parallèlement, l'écart avec le marché parallèle se creuse. Le prix au noir, déterminé par des plateformes d'échange de cryptomonnaies, avoisinent 560 bolivars, soit une différence d'au moins 85 % par rapport au taux officiel.

Selon des économistes, 80% du marché des changes vénézuélien se concentre sur ces plateformes. Cette hausse a entraîné une inflation galopante qui pourrait dépasser 500% en 2025, selon l'évaluation de cabinets privés, face à l'absence de chiffres officiels, non publiés par la BCV depuis octobre 2024.

Des économistes calculent également une variation des prix en dollars de 32% cette année. Ces chiffres ravivent les craintes d'un retour à l'hyperinflation vécue entre 2017 et début 2022.

La crise économique avec des pénuries avait notamment eu pour conséquence une vague d'émigration massive.

La situation s'était toutefois améliorée avec la dollarisation de l'économie. Malgré ces indicateurs défavorables, la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Cepal) estime la croissance économique à 6,5 %, et Nicolas Maduro projette 9%, notamment grâce à une augmentation de la production pétrolière qui avoisine le million de barils par jour.

Le Venezuela est sous le coup d'un embargo pétrolier américain depuis 2019 et exporte une grande partie de son pétrole au noir avec des rabais.

Début décembre, le président Donald Trump a encore durci cet embargo en ordonnant l'interdiction du transit des navires sanctionnés vers et depuis le pays.

Des experts prévoient des conséquences néfastes pour l'économie si la mesure se prolongeait.