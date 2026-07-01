Venezuela-Le bilan des séismes s'élève à 2.295 morts-président de l'Assemblée

Les deux séismes consécutifs qui ont frappé la semaine dernière le Venezuela ont tué 2.295 personnes, a déclaré mercredi le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez, dans une allocution télévisée.

Des milliers d'autres personnes ont été blessées et sont sans-abri depuis ces séismes, a-t-il ajouté.

(Daina Beth Solomon; version française Benjamin Mallet et Jean Terzian)