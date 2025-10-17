Venezuela: croissance de presque 9% sur un an au 3T, selon la banque centrale

( AFP / FEDERICO PARRA )

Le produit intérieur brut (PIB) du Venezuela a progressé de 8,7% sur un an troisième trimestre, porté par les ventes de pétrole, a annoncé jeudi la banque centrale (BCV).

Ce chiffre est publié alors que le Venezuela souffre d'une inflation galopante et d'une dévaluation quotidienne de sa monnaie. La BCV n'a pas publié d'information sur la hausse des prix depuis un an.

Le bolivar a perdu plus de 70% de sa valeur par rapport au dollar cette année.

L'écart entre le dollar officiel et le dollar parallèle complique les achats des Vénézuéliens. Sur le marché officiel, le billet vert s'échange à 203 bolivars, mais sur le marché noir, il dépasse les 280 bolivars.

Le salaire minimum au Venezuela est de 130 bolivars, soit moins d'un dollar, mais le gouvernement tente de compenser cette baisse par des primes, pour que le "revenu minimum mensuel" atteigne 160 dollars.

Le PIB "a enregistré une croissance de 8,71% au troisième trimestre 2025 par rapport au troisième trimestre 2024", a indiqué la BCV dans un communiqué de presse, soulignant qu'elle en était désormais à "dix-huit trimestres consécutifs" de croissance.

Le pays des Caraïbes a commencé à renouer avec la croissance au deuxième trimestre 2021, après avoir subi une hyperinflation pendant quatre ans et une chute de 80% de son PIB.

La BCV a relevé une hausse de 16,12% de l'activité pétrolière et de 6,12% de l'activité non pétrolière. "Le dynamisme de l'activité économique enregistré (...) est un indicateur de la résilience de l'économie nationale face à l'adversité", a estimé la banque centrale. Le gouvernement attribue l'instabilité économique aux sanctions américaines de 2017 et à l'embargo pétrolier imposé en 2019, année au cours de laquelle l'inflation a atteint 344.000%.

Selon le président Nicolás Maduro, les prix augmenteront de 48% en 2024.