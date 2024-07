Vendée: le fabricant de meubles Gautier (700 emplois) en redressement judiciaire

Des salariés de Gautier France jouent au palet, le 10 septembre 1999 au Boupère, devant leur usine. Ils observent actuellement une grève en soutien à leur directeur général Dominique Soulard, révoqué par Seribo, maison-mère de Gautier. ( AFP / FRANK PERRY )

Le fabricant vendéen de meubles Gautier France a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Poitiers à "sa propre demande", a-t-on appris vendredi dans un communiqué de sources concordantes.

L'entreprise d'ameublement dont le siège est basé au Boupère (Vendée), accuse des "difficultés" depuis deux ans l'ayant poussée à se "mettre sous protection", indique Gautier France dans un communiqué transmis à l'AFP.

En cause, "une hausse considérable des coûts matières et énergie provoquée par le conflit Russie/Ukraine, et un ralentissement généralisé des ventes de biens de consommation entrainé par la forte baisse du marché de la construction", détaille le fabricant.

"Le chiffre d’affaires à l’international a également souffert du contexte géopolitique avec des volumes divisés par deux en trois ans", ajoute le communiqué.

La décision plaçant l'entreprise en redressement judiciaire est effective depuis le 1er juillet, a-t-on appris auprès du greffe du tribunal de commerce de Poitiers.

Le fabricant et concepteur de meubles, implanté en Vendée depuis 1960 et qui emploie 700 salariés sur trois sites de production, assure que cette décision n'affecte pas "le réseau de magasins franchisés sous enseigne Gautier, qui poursuivront leur fonctionnement normalement et pourront continuer de répondre aux besoins des clients".