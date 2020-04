Vélo et gymnastique : comment Robert Marchand, 108 ans, vit le confinement

On le connaît rieur, sportif et déterminé. Mais c'est un Robert Marchand philosophe, et un brin politique, qui se dévoile au Parisien en cette crise du coronavirus : le cycliste centenaire, recordman de l'heure des plus de 105 ans en 2017, doit lui aussi rester confiné, épidémie oblige. Une situation qui n'est néanmoins pas de nature à lui ôter l'envie de garder la forme.

Christian Bouchard, qui ravitaille chaque jour l'éternel compétiteur, rapporte au journal le quotidien de son ami. « Il s'occupe : il pédale encore un peu tous les jours sur son home-trainer. Le matin, il a repris quelques gestes de gymnastique et il marche beaucoup dans son appartement. Il fait le tour de ses pièces, va de sa chambre à son séjour pour rester actif. Rien ne l'arrête. » Pour autant, l'état de santé de l'ancien champion de gymnastique, aujourd'hui âgé de 108 ans, est sous surveillance. « Il y a quelques jours, Robert m'a dit qu'il avait du mal à respirer. Je lui ai fait passer un petit test et tout allait bien. Il est en pleine forme », poursuit Christian Bouchard.

La crise « ne fera pas tout changer »

Et si la France traverse actuellement une période pour le moins difficile, Robert Marchand s'inscrit en faux avec la formule de « guerre » adoptée par Emmanuel Macron, au début de l'épidémie. « Non, la guerre, ce n'est pas ça. La guerre, et croyez-moi, je sais de quoi je parle puisque j'ai connu deux conflits

