Véhicules électriques: le géant mondial des batteries CATL annonce un bénéfice en hausse

( AFP / JADE GAO )

Le leader mondial des batteries pour véhicules électriques, le chinois CATL, a annoncé vendredi un bénéfice net en hausse de 13,4% au deuxième trimestre, malgré une guerre des prix qui a pesé sur le chiffre d'affaires.

Fondé en 2011 et basé à Ningde (est de la Chine), CATL produit plus d'un tiers des batteries vendues dans le monde et équipe ainsi une multitude de constructeurs (Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Tesla, Toyota, Honda et Hyundai).

Au deuxième trimestre 2024, son bénéfice net a augmenté de 13,4% sur un an pour atteindre 12,35 milliards de yuans (1,57 milliard d'euros), selon un calcul effectué à partir du communiqué publié par CATL à la Bourse de Shenzhen (sud de la Chine), où le groupe est coté.

La baisse des coûts des matières premières entrant dans la composition des batteries a déclenché par ricochet une guerre des prix entre les acteurs du secteur.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de CATL a chuté de 13,2% sur un an, pour atteindre 87 milliards de yuans (11 milliards d'euros).

Présent à l'international, CATL a inauguré en janvier 2023 sa première usine européenne en Allemagne.

En Hongrie, le groupe bâtit le plus important site de production de batteries d'Europe.

Le président chinois Xi Jinping s'était dit l'an dernier à la fois "heureux et inquiet" de l'importance mondiale de CATL, dans un contexte de rivalité Pékin-Washington qui expose les firmes chinoises à des sanctions.