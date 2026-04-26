Vatican: 40 ans après Tchernobyl, le pape appelle à utiliser l'énergie atomique à des fins pacifiques

Le pape Léon XIV salue les fidèles réunis sur la place Saint Pierre pendant la traditionnelle prière dominicale, le "Regina Caeli" au Vatican, le 26 avril 2026 ( AFP / Andreas SOLARO )

L'énergie atomique ne doit être utilisée qu'à des fins pacifiques a lancé dimanche le pape Léon XIV, à l'occasion du 40e anniversaire de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

Cette catastrophe "a marqué la conscience de l'humanité" et "demeure un avertissement quant aux risques inhérents à l'utilisation de technologies toujours plus puissantes", a déclaré le pontife américain à la fin de la traditionnelle prière dominicale, le "Regina Caeli" au Vatican.

"J'espère qu'à tous les niveaux de décision, le discernement et la responsabilité prévaudront toujours, afin que chaque utilisation de l'énergie atomique soit au service de la vie et de la paix", a déclaré le pape, âgé de 70 ans.

L'explosion de 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, a été la pire catastrophe nucléaire civile de l'histoire.

Le bilan humain est débattu.

En septembre 2005, un rapport controversé de l'ONU évalue à 4.000 le nombre des morts avérées ou à venir dans les trois pays les plus touchés, puis l'ONG Greenpeace estime en 2006 que 100.000 personnes ont au total péri à la suite de de cette catastrophe.

Selon les Nations unies, quelque 600.000 "liquidateurs", le nom donné à ceux ayant participé au nettoyage du site, ont été exposés à de fortes doses de radiations.