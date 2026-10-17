Vaste manifestation à Tunis contre le président Saïed

par Tarek Amara

Des milliers de personnes ont manifesté samedi à Tunis contre le président Kaïs Saïed, l'accusant de saper la démocratie et l'économie du pays.

La manifestation, l'une des plus importantes de ces dernières années, organisée à l'appel de la puissance Union générale tunisienne du travail, principale centrale syndicale du pays, et des organisations de la société civile, s'inscrit dans un contexte de crise économique, de dégradation des services publics, de coupures récurrentes d'eau et d'électricité et de pénuries de médicaments et de biens essentiels.

Dans une rare démonstration d'unité, des représentants de nombreux partis d'opposition ont rejoint avocats, médecins, journalistes, chômeurs dans le cortège défilant sur l'avenue Habib-Bourguiba, dans le centre de la capitale tunisienne.

Des centaines de policiers en tenue anti-émeute ont été déployés.

"Nous n'avons pas peur, le pouvoir appartient au peuple", ou "Les prisons sont pleines, les gens ont faim", ont notamment scandé les manifestants.

"Ça suffit. Le pays est en train de s'effondrer. Nous subissons une crise après l'autre", a expliqué Yassine Gharseli, venu spécialement de Sfax, à 250 km au sud de la capitale.

"Je ne suis pas prêt à lâcher, même si je suis la dernière voix dans ce pays", a-t-il dit.

Le président Kaïs Saïed a dissous le Parlement tunisien en 2021 et s'est arrogé de vastes pouvoirs, gouvernant par décrets, dans ce que ses opposants qualifient de coup d'Etat.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)