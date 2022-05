Variole du singe : ce que disent les virologues

Qui veut la mort de l'humanité ? La pandémie due au Sars-CoV-2 n'a pas encore achevé de décimer la population mondiale qu'un nouveau virus fait parler de lui aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Espagne, au Portugal et dans plusieurs autres pays européens. Un cas suspect vient même d'être détecté en Île-de-France. Vous l'avez compris, nous parlons du virus de la variole du singe ! Ne réagissons pas au quart de tour. Pour l'instant, les personnes atteintes sont encore moins d'une centaine en Occident. Celles-ci présentent les symptômes de la grippe, fièvre, maux de tête, ganglions gonflés, douleurs dorsales et musculaires, épuisement, leur corps se couvre de pustules, et puis elles guérissent sans traitement, car la maladie est bénigne. Pour l'instant, aucun décès, cette variole n'est pas réputée mortelle pour l'homme, sauf rares cas de surinfection.

Des tests de dépistage prêts à servir

Jessica Vanhomwegen membre de la Cellule d'Intervention Biologique d'Urgence (CIBU) de l'Institut Pasteur confirme : « Si la diffusion simultanée dans plusieurs pays européens nous a effectivement étonnés, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Cela fait plusieurs années que ce virus originaire d'Afrique fait partie de nos cibles prioritaires. Nous possédons déjà des tests de dépistage prêts à servir et nous sommes prêts à séquencer ce virus. »

C'est en 1958 que ce virus proche de celui de la variole humaine a

