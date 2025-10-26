Vardy fait son premier salto en Italie
Cremonese 1-1 Atalanta
Buts : Vardy (78 e ) pour la Cremonese // Brescianini (84 e ) pour Bergame
La Cremonese de la Cremonese.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Vardy fait son premier salto en Italie
Buts : Vardy (78 e ) pour la Cremonese // Brescianini (84 e ) pour Bergame
La Cremonese de la Cremonese.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sale semaine pour l'OM: battu par le Sporting en Ligue des champions, le club phocéen a enchaîné une deuxième défaite à Lens (2-1) en Ligue 1, samedi soir au Stade Bollaert, et abandonne la première place. Cette défaite fait descendre Marseille au troisième rang ... Lire la suite
Dans une partie d'une haute intensité et très plaisant à suivre, Lens a pris le meilleur sur Marseille ce samedi soir (2-1). Avec ses deux défaites en quatre jours, l'OM redescend de son petit nuage et doit se contenter d'une troisième place, alors que son adversaire ... Lire la suite
Grâce notamment à un doublé d'Achraf Hakimi, le Paris SG a battu Brest (3-0) sans forcer samedi pour reprendre la tête de la Ligue 1 devant Lens et Marseille, lors de la 9e journée. Avec 20 points, le PSG compte une longueur d'avance sur Lens (2e, 19 points) tombeur ... Lire la suite
Brentford 3-2 Liverpool Buts : Ouattara (5 e ), Schade (45 e ) et Tiago (SP, 60 e ) pour les Bees // Kerkez (45e +5) et Salah (88 e ) pour les Reds Can we say that it is a crisis ?… UL pour SOFOOT.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer