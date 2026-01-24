 Aller au contenu principal
Vance se rendra en Azerbaïdjan et en Arménie le mois prochain, dit Trump
information fournie par Reuters 24/01/2026 à 02:09

Le vice-président américain J.D. Vance se rendra en Azerbaïdjan et en Arménie le mois prochain, a annoncé vendredi Donald Trump, quelques mois après que les deux pays ont conclu un accord de paix négocié sous l'égide des Etats-Unis.

Donald Trump a déclaré que J.D. Vance irait dans les deux pays pour faire avancer la "Route Trump pour la paix internationale et la prospérité", l'accord de paix conclu entre Bakou et Erevan au mois d'août.

"Nous renforcerons notre partenariat stratégique avec l'Azerbaïdjan, un bel accord pour la coopération nucléaire pacifique avec l'Arménie, des accords pour nos remarquables fabricants de semiconducteurs, la vente d'équipement de défense 'made in USA', et bien plus", a dit le président américain sur son réseau Truth Social.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux pays voisins du Caucase du Sud, étaient en conflit depuis la fin des années 1980 au sujet du Haut-Karabakh. Cette région montagneuse située en Azerbaïdjan mais peuplée majoritairement d'Arméniens a fait sécession avec le soutien d'Erevan.

Bakou a repris le contrôle total du territoire en 2023, entraînant l'exil de près de 100.000 Arméniens vers l'Arménie.

L'accord de paix signé par les deux pays en août dernier stipule qu'Erevan et Bakou renonceront à toute revendication territoriale réciproque, s'abstiendront de recourir à la force l'un contre l'autre et s'engageront à respecter le droit international.

(Jasper Ward à Washington; version française Camille Raynaud)

L'offre BoursoBank