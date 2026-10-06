Vance organise un rassemblement en Alaska lors d'une étape décisive de sa campagne électorale

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* Le coût élevé de la vie rend l'Alaska, bastion républicain, exceptionnellement disputé

* Le candidat sortant Sullivan est devancé par sa rivale démocrate Peltola dans un sondage du New York Times

* Peltola accuse Sullivan d’être trop proche de Trump et des « outsiders »

* Trump a vanté un investissement de 200 milliards de dollars avec la Corée du Sud

par Jacob Bogage

Le vice-président américain JD Vance doit tenir un meeting en Alaska lundi pour soutenir le sénateur Dan Sullivan, un républicain engagé dans une campagne de réélection très serrée, alors que le parti du président Donald Trump tente de conserver le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre.

Les conservateurs cherchent à endiguer l’élan des démocrates à l’approche du scrutin, tandis que Trump et Vance se lancent dans des tournées électorales à l’échelle nationale jusqu’au jour du scrutin, le 3 novembre. Mais bon nombre de ces étapes se déroulent dans des bastions conservateurs où les démocrates se montrent exceptionnellement compétitifs.

L’Alaska est l’un de ces endroits. Sullivan, élu depuis deux mandats, est bien connu dans l’État et est un proche allié de Trump; les Alaskiens avaient d’ailleurs voté pour Trump en 2024 avec une avance de 13 points. L’adversaire de Sullivan, la démocrate Mary Peltola, a échoué dans sa tentative de réélection à la Chambre des représentants des États-Unis lors du même cycle électoral.

Mais le mécontentement des électeurs face aux problèmes liés au coût de la vie — en particulier en Alaska, où les prix sont généralement plus élevés que sur le continent américain — a remis en jeu la « dernière frontière ». Peltola a tenté de tirer parti de ce sentiment en menant une campagne axée sur les thèmes « Poisson, famille et liberté », qui accuse Sullivan d’être trop redevable à Trump et aux habitants des « 48 États contigus ».

Un sondage du New York Times réalisé du 24 septembre au 1er octobre donnait à Mme Peltola une avance de 7 points, même s’il est difficile de mener des sondages dans cet État à forte population rurale.

« Les années où le camp républicain domine largement, l’Alaska est disputé. Les années où le camp démocrate domine largement, l’Alaska reste disputé », a déclaré M. Vance lundi avant de décoller de la base militaire d’Andrews, dans le Maryland. « Je pense donc que c’est simplement une réalité de la politique de cet État. »

Trump et Vance ont présenté les élections de mi-mandat comme un référendum sur leur administration. Trump a tenu un meeting avec des électeurs à Grand Island, dans le Nebraska, lundi matin pour faire passer ce message.

« Quand je figure sur le bulletin de vote, les gens se déplacent et nous gagnons toujours. Je vous demande de me rendre service et de faire comme si j’étais sur le bulletin de vote », a déclaré Trump. Ce dernier a faussement affirmé que sa défaite à l’élection présidentielle de 2020 était due à une fraude électorale généralisée.

Sullivan a rétorqué que l'accent qu'il met sur la production énergétique en Alaska, riche en combustibles fossiles, ferait baisser les prix à la consommation. Lors d’une annonce faite la semaine dernière dans le Bureau ovale, Trump a fait de Sullivan le porte-drapeau d’un programme d’investissement énergétique de 200 milliards de dollars en Alaska, comprenant notamment un oléoduc soutenu par la Corée du Sud , bien que Séoul ait rapidement précisé que ce projet ne verrait le jour que si certaines conditions commerciales et juridiques étaient remplies.

Lundi, le ministère de l’Énergie a annoncé un financement de 150 millions de dollars pour des lignes de transport d’électricité dans cet État, qui, selon les responsables, desserviront les trois quarts de la population de l’Alaska, soit 735 000 habitants. L’administration a attribué à Sullivan le mérite d’avoir obtenu ces ressources.

M. Sullivan a également appelé Donald Trump à interdire les exportations de diesel, alors que les coûts du carburant continuent d’augmenter à mesure que la guerre avec l’Iran s’éternise et que la Russie et l’Ukraine s’échangent des frappes sur leurs infrastructures énergétiques. Dimanche, le prix moyen du diesel s’élevait à 6,60 dollars le gallon en Alaska, selon les données de l’American Automobile Association.