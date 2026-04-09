Vallourec signe un contrat pour aider au déploiement de la géothermie aux Etats-Unis

Le spécialiste français des tubes sans soudure Vallourec a annoncé jeudi un contrat d'un montant potentiel de 800 millions de dollars sur cinq ans pour accompagner l'américain Fervo Energy dans le déploiement de l'énergie géothermique aux Etats-Unis, notamment à destination des centres de données.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Vallourec produit surtout à destination de l'industrie pétrolière, mais peut utiliser son savoir-faire pour d'autres applications, comme la géothermie qui permet de générer de l'électricité à partir de la chaleur du sous-sol, a expliqué à l'AFP le PDG du groupe Philippe Guillemot.

Cela intéresse notamment les centres de données, qui "ont besoin d'une grande quantité d'électricité de base" - autrement dit produite de façon constante - pour faire tourner leurs serveurs, a-t-il détaillé.

La géothermie dite "de nouvelle génération" développée par Fervo Energy, entreprise américaine spécialisée, doit permettre de "produire en grande quantité cette électricité de base décarbonée", c'est-à-dire sans émission de gaz à effet de serre contrairement à la production d'électricité à partir de gaz, dominante aux Etats-Unis.

Il s'agit d'aller "chercher dans la roche la chaleur dont on a besoin pour faire tourner la turbine qui va générer l'électricité", avec des techniques similaires à celles utilisées pour extraire les pétrole et gaz dits non-conventionnels.

Vallourec, qui avait frôlé la faillite au début des années 2020, sera le fournisseur exclusif de Fervo Energy sur une durée de cinq ans, "par l'intermédiaire de son partenaire Sooner Inc", précise l'entreprise française dans un communiqué jeudi.

Le contrat doit "structurer une chaîne d'approvisionnement entièrement basée aux États-Unis pour les infrastructures critiques des puits géothermiques", puisque l'ensemble de la production sera développée, fabriquée et testée "aux États-Unis sur la base industrielle de Vallourec".

Vallourec anticipe "un chiffre d'affaires potentiel pouvant atteindre 800 millions de dollars sur la durée du contrat" avec cette opération significative à l'échelle du groupe.

Ce dernier revendique des commandes de produits géothermiques "multipliées par plus de trois en 2025 par rapport aux deux années précédentes", sans détailler leur montant. La très grande majorité de son chiffre d'affaires dépend de l'activité pétrogazière.

Il veut réaliser d'ici 2030 10 à 15% de son résultat brut d'exploitation (Ebitda), indicateur de rentabilité, dans ce qu'il appelle les nouvelles énergies. Cette catégorie comprend, outre la géothermie, l'hydrogène, la biomasse et la captation, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS).