Valeo veut renouveler le mandat de président de Gilles Michel, 70 ans

( AFP / ROBYN BECK )

L'équipementier automobile Valeo a indiqué lundi qu'il proposerait en mai à ses actionnaires de renouveler le mandat du président du conseil d'administration Gilles Michel, âgé de 70 ans, et ce, au moins jusqu'à 2027.

"Le conseil d'administration a décidé de renouveler, lors de la réunion qui se tiendra immédiatement à l'issue de l'assemblée (générale des actionnaires, NDLR), le mandat de président du conseil d'administration de Gilles Michel, sous réserve de son renouvellement en tant qu'administrateur", écrit le groupe dans un communiqué de presse.

Son renouvellement en tant qu'administrateur, pour une durée de quatre ans, sera proposé lors de l'assemblée générale du 21 mai.

Mais, "conformément aux dispositions statutaires relatives à la limite d'âge, Gilles Michel pourra exercer les fonctions de président du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée 2027 statuant sur les comptes de l'exercice 2026", précise Valeo.

L'entreprise entame donc une "réflexion sur la présidence du conseil d'administration au-delà de l'assemblée 2027".

Administrateur indépendant de Valeo depuis 2018, puis président depuis 2022, Gilles Michel est un ancien de Saint-Gobain (où il a passe 16 années) et du groupe PSA. En 2008, il a été le premier directeur général du Fonds stratégique d'investissement (FSI), ancêtre de Bpifrance, avant d'être nommé PDG puis président du conseil d'administration d'Imerys de 2010 à 2019.

Selon le site internet de ce dernier groupe, Gilles Michel est né le 10 janvier 1956.

Méconnu du grand public, Valeo est un des principaux équipementiers automobiles mondiaux, avec 100.000 salariés. Le groupe fabrique des moteurs, éclairages ou de l'électronique pour équiper des millions de voitures à travers le monde.