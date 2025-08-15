Valentin Rongier capitaine et accueilli par une banderole hostile au Roazhon Park pour sa première
Drôle de première.
Après avoir déjà foulé la pelouse avec le FC Nantes et l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier va effectuer sa grande première au Roazhon Park sous le maillot de son ancien rival, le Stade rennais. Le milieu de terrain va déjà retrouver l’OM, mais sera surtout le capitaine des Rouge et Noir pour cette rencontre, et sans doute pour la saison à venir. Une décision prise par son entraîneur Habib Beye.…
CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
