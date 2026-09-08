Vaisseau réutilisable: The Exploration Company lève 450 millions d'euros, un record spatial européen

Une maquette de capsule spatiale sur le stand de The Exploration Company, lors des expositions organisées dans le cadre du BDI Space Congress 2025, le 25 septembre 2025 à Berlin, en Allemagne. ( AFP / JOHN MACDOUGALL )

The Exploration Company, qui développe une capsule spatiale réutilisable, a levé 450 millions de dollars, un record pour une société mature dans le secteur spatial européen, a annoncé l’entreprise européenne mardi à la veille du sommet international sur l’espace à Paris.

Cette levée de fonds, qui porte à environ 680 millions de dollars le total des sommes réunies depuis sa création, doit lui permettre de poursuivre le développement de Nyx, une capsule spatiale compatible avec tout lanceur destinée à transporter du fret vers les stations spatiales puis à le ramener sur Terre.

"Juste avant le sommet international de l'espace à Paris, The Exploration Company a sécurisé la plus importante Série C jamais levée par une entreprise spatiale européenne. Les ambitions transformatrices de TEC et son excellence dans l'exécution, portées par le moteur franco-allemand, sont une source d'inspiration pour les entreprises spatiales que nous construisons ensemble en Europe", s'est félicité le président Emmanuel Macron cité dans le communiqué.

"Série C" désigne un troisième tour de financement, destiné à des entreprises déjà fortement développées, qui cherchent à passer à une production à grande échelle.

Ce financement permettra également d'accélérer le développement du moteur Storm alimenté par de l'oxygène liquide et du biométhane conçu pour propulser un futur lanceur lourd européen réutilisable.

Fondée en 2021 par une ancienne dirigeante d'Airbus Defence and Space, Hélène Huby, The Exploration Company (TEC) compte plus de 550 salariés en Europe, aux Etats-Unis et aux Emirats arabes unis.

Elle a remporté plus de 2 milliards de dollars de contrats et d'engagements auprès de clients publics et privés, selon l'entreprise.

Hélène Huby, toujours directrice générale de l'entreprise, est l'envoyée spéciale du président Emmanuel Macron pour le sommet international sur l'espace organisé à Paris mercredi et jeudi au moment où l'Europe cherche à renforcer son autonomie dans le domaine spatial, face à la domination des acteurs américains dans les lanceurs, les constellations et les services en orbite.

"Tout le monde sur Terre dépend des infrastructures spatiales, et pourtant la capacité à rejoindre l'orbite, à la ravitailler et à en revenir demeure rare", souligne la dirigeante, citée dans le communiqué.

Le financement doit permettre à Nyx de s'amarrer à la station spatiale internationale (ISS) avant de revenir sur Terre, une étape destinée à démontrer la capacité de la capsule à effectuer un transport orbital aller-retour.

La levée de fonds est codirigée par les fonds américains et européens Bessemer Venture Partners, Atomico et le Scaleup Europe Fund, avec la participation de plusieurs investisseurs historiques de l'entreprise.