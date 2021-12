Vaccin : les centres de vaccination reprennent du service

« Aucun rendez-vous n’est disponible pour le moment… » Comme un air de déjà-vu pour tous ceux qui, depuis les dernières annonces du gouvernement, ont consulté le site Doctolib dans l’espoir de prendre rendez-vous pour une troisième dose de vaccin. Alors que les contaminations repartent à la hausse en France, Jean Castex a de nouveau incité, ce lundi, à la vaccination et au rappel vaccinal. De quoi accentuer encore la ruée vers les centres de vaccination, relancée depuis le 25 novembre par l’allocution du ministre de la Santé.

Depuis le 27 novembre, le rappel vaccinal est ouvert à tous les adultes, à la seule condition d’attendre cinq mois après la dernière injection de vaccin (quatre semaines dans le cas du vaccin Janssen). La Haute Autorité de santé a particulièrement recommandé une dose de rappel à la population âgée de plus de 40 ans : cela représente 40 millions de Français. Pour inciter encore davantage les plus vulnérables, le Premier ministre a annoncé qu’il serait possible aux personnes de soixante-cinq ans et plus de se faire vacciner sans rendez-vous. Il est vrai que la poursuite d’un créneau a de quoi décourager et retarder les rappels. Déjà, dans une pharmacie du 12earrondissement parisien, on annonce « Prochaine disponibilité : mardi 26 avril 2022 ».

Et pour cause : l’enjeu est de taille. Les personnes de

