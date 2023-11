Vacances d'hiver : plus d'un million de billets SNCF écoulés lors de la première journée de vente

Les destinations de montagne, comme Bourg-Saint-Maurice près du domaine des Arcs, Moûtiers, pour se rendre à la Plagne, ou encore Grenoble, sont dans le top 10 des gares les plus plébiscitées.

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

La SNCF a ouvert mercredi 15 novembre la vente des billets pour les vacances d'hiver, et comme à chaque fois les Français se sont rués sur le site et l'application de la compagnie ferroviaire . Plus d'un million de billets ont en effet été vendus lors de cette première journée pour la période du 10 février au 24 mars sur SNCF Connect, indique jeudi 16 novembre BFMTV. Soit autant que l'an passé , affirme la SNCF.

Sans surprise, les destinations de montagne, comme Bourg-Saint-Maurice près du domaine des Arcs, Moûtiers, pour se rendre à la Plagne, ou encore Grenoble sont dans le top 10 des gares les plus plébiscitées, rapporte la chaîne d'info.

Les Français seront également nombreux à se rendre à Paris, en particulier depuis Lyon et Bordeaux, à Marseille, mais aussi Strasbourg.